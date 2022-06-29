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«Допомога буде всім, незалежно від доходу»: як дітям українських біженців у Польщі отримати 300 злотих

20:10 29 червня 2022
злоті

З 1 липня у Польщі почнуть приймати заявки на програму «Добрий старт». Фінансову допомогу зможуть отримати батьки перед початком навчального року для того, щоб зібрати дитину до школи. Подати заявку слід до 30 листопада. Скористатись послугою можуть і біженці з України. Про це повідомляє урядовий портал gov. pl:

«Сім'ї отримають допомогу незалежно від доходу. Це підтримка для 4,4 мільйона студентів. Допомога надається один раз на рік для дитини, яка відвідує школу, до досягнення нею 20-річного віку. Для дитини-інваліда, яка відвідує школу, допомога призначається до досягнення нею 24 років. Щоб отримати підтримку, необхідно подати заявку. Це може зробити мати, батько, законний опікун дитини або фактичний опікун дитини. Заява про призначення пільги на дітей, які перебувають під опікою, подається патронатним вихователем, особою, яка керує сімейним дитячим будинком, або директором опікунсько-виховного закладу. Заклад соціального страхування (ZUS) відповідає за прийняття заяв, їх розгляд та виплату цієї допомоги».

Заяви на отримання допомоги «Добрий старт» можна подавати до Закладу соціального страхування (ZUS) лише в електронному вигляді, а виплата допомоги буде здійснюватися лише в безготівковій формі, на вказаний банківський рахунок. Онлайн-заявки можна подати з 1 липня по 30 листопада через інформаційно-сервісний портал [email protected] за адресою https://empatia.mpips.gov.pl/, через електронний банк або портал PUE ZUS. Подача заяви в липні або серпні гарантує виплату допомоги не пізніше 30 вересня. Якщо заява буде подана в наступні місяці (у вересні, жовтні або листопаді), допомога надійде сім’ї протягом 2-х місяців з моменту подання заяви.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у Польщі відновлюють виплати українським біженцям, але не всім.

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