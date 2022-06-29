У Польщі відновлюють виплати українським біженцям, але не всім: названо умови

У Польщу, куди від війни втекли мільйони українців, відновили надання грошової допомоги нашим громадянам Міжнародним комітетом порятунку.

Як повідомляє social.com.ua, йдеться про суму у 710 злотих (близько 4700 грн) на заявника та 610 злотих (4040 грн) на кожного іншого члена родини. Одна родина може подавати заявку максимум на чотирьох осіб. Кошти виплачуватимуть щомісяця протягом трьох місяців.

Перевагу надаватимуть сім’ям з неповнолітніми дітьми; сім’ям з дітьми з інвалідністю; людям, старшим за 50 років. Гроші зможуть отримувати українці, які перетнули польський кордон після 24 лютого та мають документ, що це підтверджує, а також ті, хто отримав PESEL.

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Для отримання допомоги необхідно подати заявку за цим посиланням. Після реєстрації ви отримаєте повідомлення з адресою, куди потрібно приїхати з оригіналами документів та заповнити анкету. СМС-повідомлення про надання допомоги має прийти протягом двох тижнів. Гроші можна отримувати у найближчому відділенні MoneyGram.

Втім, заявку щодо допомоги не можна подавати, якщо переселенець вже отримував грошову допомогу від ООН. Якщо людина лише зареєструвалася для отримання таких коштів, але не отримали їх, то заявку на допомогу від Міжнародного комітету можна подавати. Додаткову інформацію можна отримати за номером: +48 667 647 239 (Viber, WhatsApp, Telegram).

Матеріал про те, на яку допомогу наразі можуть розраховувати українці в Польщі та Чехії, читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

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