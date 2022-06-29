«Голодувала півтора місяці»: Леся Нікітюк зізналася, від чого відмовилася через війну

Телеведуча Леся Нікітюк, яка під час війни стала волонтером та організувала у Хмельницькому прихисток для вимушених переселенців, зізналася, як змінило її російське вторгнення і від чого їй довелося відмовитись.

З перших днів повномасштабної війни Леся поїхала до батьків до рідного Хмельницького. Каже, всі її плани щодо кар'єри, нові проекти та особисте життя зруйновані.

«Мені довелося відмовитися від своїх планів щодо кар'єри на 2022 рік, де планувалися нереальні, класні зміни як для мене, так і для глядачів — мене мали побачити в ролі героїні серіалу. Довелося відмовитись від планів на сімейне життя. Саме цього року хотіла знайти баланс і навчитися поєднувати роботу та особисте життя, якому треба приділяти більше уваги. Раніше я постійно перебувала на зйомках, у мене було по 150−200 знімальних днів на рік», — розповіла Нікітюк в інтерв'ю Маші Єфросініній.

Леся поринула у волонтерство та пропускає через себе кожну історію. Півтора місяці вона свідомо голодувала, відмовляла собі у всьому.

«На мене усі ці події так вплинули. Коли ми відкрили прихисток, почали заїжджати вимушені переселенці, люди, котрі діляться історіями, вивозиться зерно та все наше українське. Коли люди сидять під завалами, і я розумію, що у них закінчуються продукти, я усвідомлено почала голодувати. Хотіла їсти, але не давала собі», — сказала телеведуча.

Також вона зізналася, що, як і багато українців, страждала від почуття провини.

«Ця війна така штука, що не знаєш, як правильно. У тебе почуття провини через все. Така ситуація була. Дещо пропрацювала її з психологом, потім почали давати корисні поради і в новинах, і в Telegram-каналах… Я зрозуміла, що я не одна, що ми не можемо і не маємо права здаватися. Я з лінії фронту — з Києва, перейшла на лінію тилу. Я маю робити все можливе, щоб допомогти тим, кому можу», — сказала Леся.

Телеведуча впевнена, що головна мрія всіх українців — перемога та мир на нашій землі скоро стануть реальністю.

Також Нікітюк підбадьорює співвітчизників своїми жартами та іронічними хітами. Разом із Степаном Гігою вона випустила черговий хіт — «Цей сон».

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