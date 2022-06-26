«Біля саджанців не повинна рости ні газонна трава, ні інші рослини»: експерт про літні роботи в саду

Цьогорічна зима була досить тепла і суха. Весна ж нетипово суха й прохолодна. А влітку треба боротися з попелицею, кліщами, плодожеркою та іншими шкідниками. Як доглядати за садом у червні-липні розповів садівник Віталій Поймало:

«Доцільно провести підживлення плодових дерев мінеральними добривами (карбамідом, аміачною селітрою чи нітрофоскою) з розрахунку 100 — 200 г на дерево, розкидаючи їх у радіусі 1 м від стовбура. Проводити підживлення краще у дощ або перед дощем. Добрий ефект дає мульчування пристовбурних ділянок дерев і кущів органічними рештками (скошеною газонною травою, перегноєм, торфом тощо) шаром товщиною до 5 см. Цей агрозахід дозволяє утримувати в ґрунті більше вологи, запобігає розвитку бур’янів та забезпечує рослини елементами живлення.

Для підвищення врожаю суниці на присадибній ділянці плантацію добре підживляти деревним попелом, який одночасно зменшує ризик інфікування плодів сірою гниллю, а також слід видаляти вуса, бо на їх ріст і формування розсади рослина затрачає значну частину енергії. І на завершення — довкола плодових дерев і кущів у радіусі щонайменше 60 — 70 см не повинна рости ні газонна трава, ні інші рослини — вони сильно пригнічують ріст і розвиток молодих саджанців".

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