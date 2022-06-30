Відомий футболіст Євген Селезньов, який назвав головну різницю між українцями та росіянами, розповів про те, що не може приїхати до свого рідного міста, Макіївки на Донеччині, з поважної причини.

«Я не розумію, що буде далі. Там ні серця, ні мозку немає — якісь промиті, дурні. Який я фашист? Я в Макіївці народився, у мене прадід — герой Радянського Союзу. Чи треба мене рятувати від себе? Та пішов ти в дупу. Я не можу приїхати до батька, бабусі та дідуся на могилу, бо мені сказали, що мене там розстріляють. Якого х*я ти мене розстрілюватимеш, якщо я там народився? Що ти зробив для цього краю? У мене вся родина шахтарі. Я був у шахті. А ти де був, машини мені мив?», — емоційно висловився Селезньов у програмі «Денисов Time», що виходить на Youtube-каналі «Футбол 1,2,3».

Також футболіст, який погрожував одноклубнику розправою після матчу з «Динамо», зізнався, що розглядає варіант переїзду на постійне місце проживання до Закарпаття. «Тут гарні краєвиди, гори, річки. Люди — ввічливі, добрі, відкриті, щирі. На мою думку, це дуже добре. Я ще на 100 відсотків не вирішив, але є пропозиція продати будинок у Києві та переїхати сюди. Ми із сином поспілкувалися. Дай Бог, щоб ми перемогли, і щоб я був ближчим до нього. Я хочу, щоб він грав у хокей десь у Європі, і щоб я міг виїхати до нього. На Закарпатті маю купу друзів, тут я став як рідний», — додав Євген.

А ще форвард, який у 2016-му виступав за російську «Кубань», а з літа 2021-го захищає кольори «Миная», вирішив перейти на українську мову. «Так, перейшов у спілкуванні на українську мову, хоча спочатку наді мною сильно жартували. Вважаю, що саме зараз важливо спілкуватися українською, бо це країна, яка має свою історію, має свій характер, має дух та культуру, яку не мають інші країни. Ця країна відрізняється від інших. Це Україна», — підсумував Селезньов.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що на росії закликали «ліквідувати» українця Олександра Зінченка.

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