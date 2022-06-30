Гордість важливіша за гроші: Джонні Депп відмовився від 300 млн доларів

Представник Джонні Деппа офіційно спростував чутки про те, що актор може повернутися до співпраці зі студією Disney та знову зіграти капітана Джека Горобця у черговій частині «Піратів Карибського моря». Повідомлялося, що Деппу запропонували 300 мільйонів доларів, якщо він погодиться.

«Це неправда», — заявив представник актора журналу People. Однак він підтвердив, що Disney намагалася зв'язатися з Деппом щодо поновлення співпраці ще до того, як суд у США почав розглядати позов Джоні до колишньої дружини, актриси Ембер Герд.

People також отримав коментар від колишнього високопоставленого менеджера студії Disney. Той на умовах анонімності заявив, що керівництво кінокомпанії справді зацікавлене у Деппі та його поверненні до ролі Джека Горобця. Він зазначив, що всі розуміють, що шоста частина «Піратів Карибського моря» може принести купу грошей. «Сьогодні ми бачимо, що перевірені часом кінозірки стають надійним джерелом величезних прибутків. Подивіться на успіх фільму «Топ Ган: Маверік» з Томом Крузом! Продюсер Джеррі Брукхаймер вгадав. Адже саме він переконав колись Disney знімати «Піратів», — нагадав він People.

А ось інтернет-видання Geo News упевнено, що пропозиція Деппу була зроблена, проте знаменитий актор вирішив, що його гордість не продається. Джонні, звичайно, потрібні гроші, проте він серйозно образився на Disney, коли студія злякалася скандалу та наклепу Ембер Герд і фактично виставила Деппа за двері. Тоді актор присягнув, що ніколи більше не працюватиме з Disney. І він дотримується слова.

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