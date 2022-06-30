В українському шоу-бізнесі спалахує новий скандал. Цього разу між Анастасією Приходькою та Потапом, у яких і до війни, м'яко кажучи, стосунки були далеко не дружніми.

Приходько не змогла пройти повз заяву Потапа про те, що вони з Настею Каменськими відмовляються від усіх російських нагород і ніколи не виступатимуть у країні-агресорі.

На своїй сторінці у Facebook Приходько опублікувала скрін заяви та прокоментувала: «Рідкісне гі*но, а не людина. Гі*но та крапка».

Передплатники попросили пояснити, чому так вважає.

«Він як людина повне г*вно! Зараз він говорить моїми словами 2014 року, а коли ми з ним перетнулися у Палаці Україна, він мене образив… За що був посланий на х*й… Тоді він бігав і налаштовував усіх проти мене і дуже негарно відгукувався у колах, про мої дії проти Росії, і я про це знаю…», — написала Приходько.

Також вона назвала Потапа лицеміром і пригадала, як він знімав штани на сцені у Москві.

«А зараз намагаєшся бути патріотом, забувши про те, як у Кремлі знімав штани! Г*вно? Г*вно… Мені гидко читати ці висери лицемірної людини! Я йому не вірю, і прощати за жалюгідні літери не буду!» — різко відповіла Приходько.

Потап відреагував на образу, опублікувавши пост в Інстаграм. Він спробував згладити конфлікт і зазначив, що зараз у нас один ворог. Шоумен закликав не ділити українців на поганих та добрих, а направити енергію на боротьбу з окупантами.

«Шановна Анастасія Костянтинівна, під час повномасштабної війни з путінською росією всім зрозуміло, що ділити українців на поганих і добрих — це підтримувати саме те, на що сподівається наш з вами, Анастасія, ворог. Він спить і бачить, як ми всі сварилися і розділилися і втратили силу єдності та сили нашої згуртованості! Нам потрібні всі люди, які допомагають Україні на будь-яких фронтах! Особливо артисти! І зараз саме час показати, що є лише одна справа, одна мета — перемога! Після неї в нас буде багато часу говорити один про одного про приємність і неприємність, і тільки тоді це буде доречно», — написав Олексій Потапенко (справжнє ім'я артиста) в Інстаграм.

Він закликав не сваритися, а об'єднуватися і брати приклад із мужніх воїнів, волонтерів і тих, хто щодня працює для наближення перемоги.

«Від Монатіка до Полякової, від Калуша до Кварталу — ми патріоти, і кожен із нас робить свою справу заради України! Я впевнений у вашій, Анастасіє, любові до своєї нації, до своєї рідної Землі. Тому хочу, щоб усіх артистів України було об'єднано так, як наш народ, наша армія, наші волонтери! Вони для нас із вами Героїчний приклад! З великою повагою до всіх наших артистів, продюсерів, режисерів, котрі щодня створюють шедеври заради наших співвітчизників та наближають перемогу! Слава Україні! Слава ЗСУ!», — додав Потап.

У коментарях передплатники розділилися на два табори. Одні підтримують Приходько та «мочать» Потапа, інші стали на його захист і пригадали Анастасії участь у «Євробаченні» від росії, співпрацю з їхніми продюсерами.

Нагадаємо, Потап та Настя Каменських на початку війни опинилися за кордоном. Артисти у соціальних мережах ведуть інформаційну війну, беруть участь у міжнародних благодійних проектах.

На недавньому концерті в Мадриді Потап не міг співати через запалений лицьовий нерв, але зібрав для України 10 тисяч євро.

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