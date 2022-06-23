«Не могла співати, просто вила»: Настя Каменських розповіла, як нелегко їй даються виступи

Популярна співачка Настя Каменських, яка разом із чоловіком Потапом перебуває за кордоном, взяла участь у масштабному благодійному концерті у Празі «Ukraine Freedom Voices», на якому збирали кошти для українських лікарень та для дітей, постраждалих від війни. За лаштунками Настя зізналася, що їй було дуже складно емоційно виходити на сцену. Каже, на репетиції, куди прийшло багато українців, не могла стримати сліз. А в гримерці зовсім розплакалася.

«Це так складно емоційно. Не могла співати, просто вила», — зізналася Каменських.

Але вона й надалі збирається робити все для наближення перемоги. Співачка вважає, що голос українських артистів у світі чують. Це працює на загальний результат. Важливо не зупинятись, не дати світові забути про наше горе.

«Нас чують! Українська мова — це символ суперсили. У кожному куточку світу, де я була, мені кажуть: Ми не змогли б так боротися. Ви найсильніша нація у світі, ви неймовірні». Ми сила, ми єдність. Дуже багато хто хоче допомагати, запитують, що вони можуть зробити. Тому ми з нашими артистами намагаємося створити якнайбільше, пускаємо такі стріли музики, щоб про нас не забували, щоб війна не стала буденністю. Я пишаюся нашими волонтерами, ЗСУ, Президентом, нашими людьми", — щиро сказала Каменських у програмі «Зірковий шлях».

Потап у цей час взяв участь у концерті в Празі. Щоправда, він не зміг співати на сцені через запалення лицевого нерва, але зібрав 10 тисяч євро для України.

Раніше Настя Каменських випустила потужний англомовний трек YOU CRYING про війну в Україні.

Фото instagram.com/kamenskux

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