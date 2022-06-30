Відомий російський артист Сергій Гармаш, який народився в Україні, засвітився у тимчасово окупованому рашистами Херсоні. Про візит путінського актора повідомляють росЗМІ, а також зрадник, який називається себе

головою військово-цивільної адміністрації Херсонської області Володимир Сальдо.

«Приїхав на батьківщину, до Херсона, наш із вами спільний друг і один із улюблених акторів усієї росії Гармаш Сергій Леонідович… Сказав, що він підключиться до відновлення роботи нашого театру», — сказав Сальдо.

Кажуть, Гармаш займатиметься відновленням роботи Херсонського обласного академічного музично-драматичного театру імені Миколи Куліша, де він розпочинав свою акторську діяльність. До речі, 2008 року з подання цього театру Гармаш отримав звання «Почесний громадянин Херсона».

Нагадаємо, Сергій Гармаш мовчить про війну в Україні. Актор неодноразово зустрічався з путіним. Кажуть, останнім часом Гармаш має великі проблеми з алкоголем.

Раніше рупори кремля Григорій Лепс, Лариса Долина та Дмитро Дюжев засвітилися на Донбасі.

Тим часом у Києві знову побував голлівудський актор Шон Пенн, який знімає документальний фільм про події у нашій країні.

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