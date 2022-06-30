«У перший місяць війни навіть думати не міг про музику»: Pianoбой випустив нову пісню «Триматись своїх»

Відомий музикант Дмитро Шуров (Pianoбой), який розповів раніше, як переживає війну, випустив першу з початку російського вторгнення пісню. Слова він написав ще рік тому, але наразі вони звучать особливо актуально.

«Я дуже хотів випустити пісню вже після перемоги, мріяв, що вона стане піснею, під яку українці повертатимуться додому та відновлюватимуть країну. Перший місяць війни я навіть думати не міг про музику, від неї розривало серце і одразу душило сльозами. Але згодом, зустрічаючись із військовими, лікарями, поліцією, комунальниками, людьми, які змушені жити в метро і ховатися в бомбосховищах, я відчув, наскільки потужна музика під час війни. Наразі кожна частка енергетики важлива і я точно знаю, що наші барабани, гітари, піаніно та голоси теж ефективно працюють на нашу перемогу», — прокоментував нову роботу Шуров.

Він виконував «Триматись своїх» на благодійних концертах в Україні та Європі.

Дмитро Шуров не сумнівався, що Україна здолає ворога та розповів про свої плани після перемоги.

Також новою роботою українською порадував шанувальників Позитив. Він пішов із продюсерського центру Потапа і разом із Мішель Андраде та Аліною Паш випустив нову пісню.

Фото instagram.com/dmitry_shurov

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