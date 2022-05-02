Дмитро Шуров поділився планами після перемоги у війні й не стримав захоплення українцями

Музикант і фронтмен гурту Pianoboy Дмитро Шуров від початку війни залишається в Україні та активно працює на «культурному» фронті. Артист збирає кошти на тероборону, допомагає з гуманітаркою та дає концерти ЗСУ для підтримки бойового духу. Раніше Дмитро не ділився подробицями того, як саме він допомагає Україні та як вплинула на нього війна. Але все ж вирішив зробити виключення для своїх шанувальників.

«Працюю, відчуваю себе на своєму місці, у компанії прекрасних людей, — поділився роздумами Дмитро Шуров на своїй сторінці у Facebook. — Але декілька разів на день трапляються історії, про які не можна мовчати. Україна зараз — це коли молодий хлопець без двох рук каже людям, які приїхали з тилу: «Тримайтесь, все буде добре». Коли чоловік після контузії не пам'ятає дружину, яка стоїть поряд, але пам'ятає слова пісні, яку постійно слухає, щоб розслабитись. Коли після концерту заряджені військові обіцяють збити вдвічі більше російських ракет. Коли дівчина, загорнута у прапор, підходить сфотографуватися, а її мати каже: «Давайте разом передамо привіт татові, татко на війні», — і дівчинка починає гірко плакати, а ти її обіймаєш і плачеш з нею. Коли важкий боєць у госпіталі, без попередження опинившись перед обличчям Президента України в смартфоні, не роздумуючи, каже йому в очі: «Дайте нормальних бійців у бригаду, з ким воювати, наших багато полягло, а нові ще не вміють». Коли бачиш, як діти віддають свої заначки на лопати та плащ-намети для військових. Коли підходить захисник аеропорту і каже: «А я тебе бачив у салоні роялів на Печерську, я тоді настройщиком працював». Коли дивишся у квадратні очі медсестер та лікарів, які два місяці працюють без пауз та щодня отримують нових поранених, а вони кажуть: «Нічого, після війни відпочинемо».

Дмитро Шуров виступає перед нашими бійцями

А я думаю — не відпочинемо. Не в цьому житті. Будемо відбудовувати, будемо знову писати музику, лікувати тіла і душі, згадувати щодня тих, кого втратили. Будемо знову їздити на Чорне море, на Різдво в гості до Анджеліни Джолі та Х'ю Лорі, грати у баскетбол, гуляти берегом озера, пекти разом паски та цінувати життя. Будемо підзаряджати тих, у кого сядуть батарейки. Але все це після двох перемог — над ворогом і над собою, і обидві для цього народу будуть важкими, але необхідними й неминучими".

Раніше фронтмен Pianoboy опублікував світлину, на якій був шматочок ракети, підписаний командиром Дмитру Шурову на згадку. Він у формі України, і цей меседж, за словами співака, — для кожного з нас.

Нагадаємо, український гурт «Антитела» та англійський співак Ед Ширан розповіли зворушливу історію про війну у спільній пісні.

А гурт Kalush Orchestra, який представить нашу країну на «Євробаченні», записав спільний хіт з українськими артистами Jerry Heil. На написання пісні музикантів надихнув візит до Львова голлівудської зірки Анджеліни Джолі.

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