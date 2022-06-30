Здавали ворогу учасників АТО: у Бердянську троє правоохоронців виявились зрадниками

Українські правоохоронці повідомили про підозру у держзраді черговим зрадникам, які перейшли на службу росії.

Йдеться про трьох правоохоронців з Бердянська Запорізької області, повідомили у ДБР.

У квітні цього року колишні українські поліцейські прийняли пропозиції від окупаційної влади росії, яка зараз господарює у Бердянську, та пішли до неї на службу.

Слідчі встановили, що зрадники розшукували службовий транспорт та табельну зброю за місцем проживання колег для подальшої передачі до незаконно створеного силового органу окупаційної влади росії. Також інформували рашистів про адреси проживання учасників АТО/ООС.

Колишніх поліцейських підозрюють у державній зраді. Їм загрожує 15 років в'язниці чи довічний термін з конфіскацією майна.

Раніше «ФАКТИ» писали про зрадника Олексія Ковальова, колишнього нардепа від «Слуги народу», який співпрацює з окупантами на Херсонщині.

Фото ГБР

100

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter