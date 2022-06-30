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Спорт

Українки вибороли чотири медалі на етапі «Діамантової ліги» у Стокгольмі

23:18 30 червня 2022
Марина Бех-Романчук та Юлія Левченко

У четвер, 30 червня, у столиці Швеції Стокгольмі пройшов черговий, восьмий за ліком, етап «Діамантової ліги» сезону-2022.

Традиційно великою кількістю спортсменок Україна була представлена у секторі для стрибків у висоту. Головною сенсацією стало п'яте місце Ярослави Магучих, яка незмінно перемагала на трьох поспіль попередніх етапах в американському Юджині, столиці Марокко Рабаті та Парижі. Тріумфувала же австралійка Елеанор Паттерсон, якій єдиній підкорилася планка на висоті 1,96 метри, а «срібло» та «бронза» дісталися українкам Юлії Левченко та Ірині Геращенко з результатом 1,93 м. Ще одна наша співвітчизниця Катерина Табашник стала сьомою.

Зовсім трохи до «золота» не дотягнула Марина Бех-Романчук у секторі для стрибків у довжину. Наша співвітчизниця у п'ятій спробі «полетіла» на 6,76 м, але британка Лорейн Уген із особистим рекордом (6,81 м) все ж таки виявилася кращою. Третьою стала шведка Хадді Санья з результатом 6,74 м.

Зрештою, «бронзу» в бігу на 400 метрів із бар'єрами завоювала Ганна Рижикова. Наша співвітчизниця подолала дистанцію з особистим рекордом (54,33 сек), поступившись у підсумковому протоколі лише голландці Фемке Бол (52,27 сек) та Рашелл Клейтон з Ямайки (53,90 сек). Ще одна українка Вікторія Ткачук із результатом 54,72 сек стала п'ятою.

Додамо, що етап «Діамантової ліги» у Стокгольмі став для спортсменів генеральною репетицією перед чемпіонатом світу, що проходитиме з 15 по 24 липня в американському Юджині.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українець Андрій Проценко виграв престижний турнір у Бельгії після 40 днів, проведених в окупації.

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