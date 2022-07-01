Особливі обставини: хто має право на пенсію через втрату годувальника, який зник безвісти

Через війну, розв'язану росією, багато українців зникли безвісти — не лише військові, а й цивільні. У тому числі й ті, хто був для своєї родини годувальником.

Як пише видання «На пенсії», наприкінці квітня було ухвалено зміни до Закону України «Про правовий статус осіб, які зникли безвісти». У ньому, зокрема, дано визначення «особи, яка зникла безвісти за особливих обставин» та врегульовано норми соціального захисту членів сімей таких осіб.

Особливі обставини — обставини, пов'язані із збройним конфліктом, військовими діями, тимчасовою окупацією частини території України, надзвичайними ситуаціями природного чи техногенного характеру.

Непрацездатним членам сім'ї особи, яка зникла безвісти за особливих обставин, призначається пенсія через втрату годувальника. Причому виплати призначаються незалежно від цього, який страховий стаж був у зниклого. Право на отримання такої пенсії виникає через місяць з дня внесення інформації про зниклого безвісти до Реєстру досудових розслідувань або до Реєстру осіб, які зникли безвісти за особливих обставин.

На такі виплати мають право:

діти віком до 18 років;

діти віком від 18 до 23 років, які навчаються на стаціонарі (діти-сироти — незалежно від факту навчання);

чоловік чи дружина, батьки зниклого безвісти, якщо вони є особами з інвалідністю або досягли пенсійного віку;

чоловік чи дружина, а у разі їхньої відсутності — один із батьків чи брат чи сестра, дідусь чи бабуся годувальника, якщо вони не працюють і доглядають дитину годувальника до досягнення нею 8 років.

Пенсію також призначать батькам, чоловікові чи дружині зниклого безвісти, які не перебували на його утриманні, але зі зникненням родича втратили джерело засобів для існування. Коли буде встановлено місце перебування зниклого або його поховання (місцезнаходження останків), виплата пенсії припиняється.

Встановлення факту смерті або визнання людини померлою дає право непрацездатним членам сім'ї такої особи на призначення пенсії за втратою годувальника на загальних підставах (з урахуванням страхового стажу).

Щодо сімей військовослужбовців, то рідним зниклого безвісти виплачують виплати, що зберігаються за ним — посадовий оклад, надбавки за вислугу років та інші види грошового забезпечення. Для цього потрібно написати заяву на ім'я командира військової частини та подати відповідні документи.

Фото Pixabay

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