Як рідним військового, який потрапив у полон або зник безвісти, отримати виплати за нього

Якщо військовослужбовець потрапив у полон чи зник безвісти, за ним зберігаються виплати в розмірі посадового окладу за останнім місцем служби, окладу за військовим званням, надбавки за вислугу років, інших щомісячних додаткових видів грошового забезпечення постійного характеру.

Як пише «АрміяInform», родинам таких військовослужбовців щомісячно мають виплачувати грошове забезпечення

Для того, щоб отримувати виплати, необхідно подати заяву на ім’я командира військової частини та додати:

копії сторінок паспорта повнолітніх членів сім’ї з даними про прізвище, ім’я та по батькові і реєстрацію місця проживання (перебування);

довідку про реєстрацію місця проживання (перебування) членів сім’ї (у разі відсутності такої інформації в паспорті);

копію свідоцтва про шлюб (у разі наявності);

копії свідоцтв про народження дітей (у разі наявності);

копію документа, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків.

Заява розглядається протягом 15 днів, після чого ухвалюється рішення щодо виплати або відмови, про що повідомляється заявнику в письмовій формі. Виплата грошового забезпечення здійснюється з дня захоплення військовослужбовців у полон або у заручники, або інтернування в нейтральних державах, або зникнення безвісти

Юристка громадської організації «Юридична Сотня» Алла Бєлошенко зазначила, що право на отримання грошового забезпечення військовослужбовців мають наступні категорії:

дружина (чоловік) військовослужбовця, а за їх відсутності повнолітні діти, які проживають разом із військовослужбовцем; законні представники (опікуни, піклувальники) чи усиновлювачі неповнолітніх дітей (інвалідів з дитинства — незалежно від їх віку) військовослужбовця (за відсутності дружини (чоловіка);

особи, які перебувають на утриманні військовослужбовця або батьки військовослужбовця (за відсутності дружини (чоловіка) та дітей).

За її словами, виплаті грошового забезпечення здійснюється до повного з’ясування обставин щодо військовослужбовця але не більше, ніж до дня виключення військовослужбовця зі списків особового складу військової частини.

Виплати діляться на всіх, хто має на них право, у рівних частинах. У разі письмової відмови однієї з осіб від виплати грошового забезпечення її частка рівномірно розподіляється між іншими особами, які мають право ці гроші.

Алла Бєлошенко додала, що сім’ї військовослужбовців також мають право на отримання додаткової виплати під час дії воєнного стану в розмірі 30 000 гривень щомісячно та збільшеної винагороди до 100 000 гривень.

За її словами, виплата грошового забезпечення членам сімей військовослужбовців, які добровільно здалися в полон, самовільно залишили військові частини (установи, організації), місця служби або дезертирували, не здійснюється.

Раніше міністр оборони Олексій Рєзніков розповідав, що грошові виплати, які зараз отримують українські військові, складаються з двох частин: щомісячного грошового забезпечення, яке військові отримують відповідно до своєї посади, звання, вислуги тощо та додаткової грошової винагороди на період військового становища.

Фото Pixabay

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