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Україна

Кабмін змінив правила оформлення статусу ВПО: що важливо знати переселенцям

19:57 1 липня 2022
довідка

В Україні внесли зміни до порядку оформлення та видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Зокрема, доповнено перелік документів, які необхідно надати заявнику у разі відсутності у нього паспорта або іншого документа, що засвідчує особу та підтверджує громадянство України.

Відтепер необхідно буде надавати довідку, видану Державною міграційною службою про те, що людина зібрала та здала до міграційної служби пакет документів для оформлення паспорта.

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Також майбутній ВПО необхідно надати підтвердження електронних документів, сформованих на веб-порталі електронних послуг «Дія».

Нагадаємо, «ПриватБанк» розпочав виплати від міжнародних організацій неповнолітнім переселенцям.

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