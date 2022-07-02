Цибулева і морквяна мухи: чим небезпечні і як їх позбутися (відео)

Незважаючи на високу очікувану врожайність цибулі та моркви, часом садівникам нема чим похвалитися. Майже всі зібрані плоди можуть бути уражені шкідниками та непридатні для зберігання та вживання. Як боротися зі шкідниками моркви та цибулі, щоб не залишитися без урожаю?

Муха цибульна: опис та шкода

Найнебезпечніший і найпоширеніший шкідник цибулинних — цибулева муха. Розвинена, доросла особина комахи має дуже скромні розміри — до 8 мм. Зовні вона схожа на кімнатну муху, проте її відрізняє світліше сіре забарвлення. Цибулева муха небезпечна не тільки для цибулі: вона може знищити посадки шніт-цибулі, цибулі-порею, часнику, а також цибулинних квітучих культур.

Муха морквяна: опис та шкода

До небезпечних шкідників моркви відносять морквяну муху. Вона також завдає шкоди селери та петрушці, харчуючись м'якоттю перерахованих коренеплодів. Небезпечний шкідник для кропу та кмину. Доросла особина має порівняно малі розміри: всього близько 5 мм. Забарвлення — глянсове чорне з жовтуватим або зеленуватим відблиском, ноги — жовті або пісочні.

Способи та терміни боротьби з цибульною, морквяною мухою

Для запобігання розповсюдженню шкідників необхідно своєчасно здійснювати профілактичні роботи.

Перекопування. З приходом перших холодів провести перекопування цибульної грядки, щоб підняти шкідника, що зимує, на поверхню. Лялечка в такому разі загине від морозів.

Поєднані посадки. Щоб убезпечити моркву та цибулю, краще висаджувати їх разом. Перебиваючи аромати один одного, рослини збивають шкідників з пантелику.

Дотримання сівозміни. Слід щорічно вибирати для посадки нове місце із правильними попередниками.

Виявлені пошкоджені плоди не прибирають у компост, а знищують, щоб не допустити поширення та зимівлі шкідника.

Придбання якісного посадкового матеріалу. Занести на ділянку шкідника можна із зараженою цибулею чи іншими культурами.

Однак якщо профілактичні заходи не допомогли, а шкідники культур були помічені на грядках, слід негайно розпочинати їх знищення. Тільки в такому випадку великий шанс мінімізувати шкоду від мух.

Народні засоби від мух-шкідників (сіль, розчин перманганату калію, зола) хороші як профілактика, проте, на жаль, часто підводять садівників низькою ефективністю.

Нагадаємо, раніше садівники поділилися лайхаками ефективної боротьби із білокрилкою на капусті.

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