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Суспільство та люди

«Просто вау!»: Ганна Саліванчук поділилася своєю улюбленою стравою — навіть Ольга Сумська не змогла стримати захоплення (відео)

12:59 2 липня 2022
Ганна Саліванчук

Популярна українська акторка Ганна Саліванчук не втрачає часу під час «паузи» у зйомках серіалу «Однажды под Полтавой» та намагається освоювати нові страви, щоб порадувати дітей та чоловіка.

Кілька годин Ганна розповіла у Instagram про свої успіхи у приготуванні котлет по-київськи.

Страва, розповіла акторка, — одна з її найулюбленіших, і вона давно хотіла її приготувати. І сьогодні цей день настав.

Інгредієнти:

- 1 кг індичого фаршу;
- 500 гр печериць;
- 1−2 цибулі;
- панірувальні сухарі;
- сир твердий 200гр
- сіль, перець за смаком;
- зелень;
- 2 зубчики часника.

Приготування:

Приготування котлет починається з підготовки начинки. Беремо цибулю, обсмажуємо, окремо пасеруємо печериці, і перебиваємо все у блендері. Потім додаємо сир, петрушку і знову все перемішуємо.

Викладаєте на долоню фарш і готову начинку кладете в середину, скручуєте котлетку та обвалюєте у панірувальні сухарі. З обох сторін котлети обсмажуємо до золотистої скоринки. Після того, як обсмажили декілька хвилин на сковороді, поставте котлети у духовку на 40 хв/180 градусів.

Схоже, акторка справила враження на своїх фоловерів, серед яких і Ольга Сумська.

«Приємно дивитися, як ви готуєте. Ви не тільки талановита акторка- а й гарна дівчина, хороша господиня та добра мама», «Обов'язково приготую», «Дуже апетитно, із простих продуктів», «Дуже дякую слава Україні», — пишуть шанувальники.

Як писали «ФАКТИ», раніше Ганна Саліванчук розповіла, чому не може прийти у форму та поділилася новим рецептом.

Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

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