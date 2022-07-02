«Захотілося стати одним із «нацистів»: Юрій Вернидуб шокував дружину вчинком у лавах ЗСУ

Український тренер-герой Юрій Вернидуб, який залишив «Шериф» і після початку війни пішов захищати Україну зі зброєю в руках, а згодом очолив криворізький «Кривбас», здивував патріотичним вчинком.

56-річний фахівець після перебування в лавах ЗСУ у гарячих точках вирішив увічнити на своєму тілі відданість батьківщині, набивши на плечі татуювання із зображенням державного герба та написом «Слава Україні».

Вчинок тренера вражає подвійно, якщо врахувати, що Юрій Миколайович все життя був противником тату і навіть забороняв їх робити дружині та дітям. Але війна змінила його думку.



«Я прожив 56 років і не дозволяв ні дружині, ні дітям робити тату. А коли пішов до ЗСУ, щось спрацювало на тлі патріотизму, — розповів Юрій Вернидуб в інтерв'ю „Профутбол Digital“. — Тим паче, російські окупанти кричать, що ті, у кого є тату, — це нацисти і фашисти. Ось мені і захотілося бути одним з таких нацистів „в лапках“. Дружина була шокована. Малювали тату п'ять годин, прямо в частині, все як належить» .

Нагадаємо, що про «Шериф», який очолював Юрій Вернидуб, минулого сезону говорила вся Європа. Молдавський клуб вперше в історії пробився до групового турніру Ліги чемпіонів, де тираспольці обіграли донецький «Шахтар» і мадридський «Реал», а в плей-офф Ліги Європи лише в серії пенальті поступилися португальській «Бразі» (2:0 — вдома та 0:2 — на виїзді).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що італійський помічник Андрія Шевченка похвалився тату з гербом та прапором України.

Фото Instagram, ФК «Кривбас»

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