Добровільно працював на ворога: луганському журналісту-зраднику оголосили підозру

Служба безпеки України продовжує притягувати до відповідальності зрадників, які перейшли на службу росії. Так СБУ оголосила підозру 56-річному журналісту Леонарду Свідовськову, який працює у «Державній телевізійній та радіомовній компанії ЛНР» («ДТРК ЛНР»). Він — уродженець Луганська. Йому інкримінують колабораційну діяльність. Про це стало відомо з опублікованої підозри:

«У 2014 році даний громадянин добровільно почав працювати кореспондентом каналу «Новороссия». Після того обіймав посади заступника голови з товаровиробничих питань «ДТРК ЛНР» і шеф-редактора редакції суспільно-політичних програм. В ефірі каналу регулярно виходили сюжети антиукраїнського змісту. Свідовськов обіймає керівну посаду в «ДТРК ЛНР», що підпорядковується «Міністерству зв’язку ЛНР».

Після 24 лютого 2022 року так званий журналіст став на сторону рф. Він систематично поширював інформацію, яка дискредитувала Україну та ЗСУ. Робив це не лише на своїх сторінках у соцмережах, а й на YouTube і Rutube. Леонард Свідовськов на них веде канали свого авторського проєкту «Параллели».

За співпрацю з державою-агресором та її окупаційною адміністрацією йому загрожує від 10 до 12 років позбавлення волі із забороною протягом певного часу займатися певною діяльністю чи працювати на деяких посадах.

Нагадаємо, у Рівному уродженку Донецька Олену Моісеєнко за держзраду та сприяння терористичній організації засудили до 13 років позбавлення волі. А на Херсонщині екснардеп Олексій Ковальов ледве вижив після замаху на нього.

375

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter