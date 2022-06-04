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Ви не підозрювали, але цей доступний засіб позбавить вас влітку від мух та комарів у будинку, навіть у нічний час (відео)

15:43 4 червня 2022
Комарі

У теплу пору року деякі господині вважають за краще не зачиняти вікна, особливо коли сім'я відпочиває на дачі та хочеться дихати свіжим повітрям. І хоча зазвичай на всіх сучасних вікнах є антимоскітна сітки, дрібним мошкам, жучкам та іншим істотам вдається «просочуватися» через неї, особливо у темну пору доби, коли в будинку горить світло. Але є один спосіб відбитися від таких «непрошених гостей», вважає Олена Матвєєва, автор низки ноу-хау для дому.

Для цього вона застосовує камфорний спирт, гвоздику та лавровий лист. Всі інгредієнти доступні будь-якій господині і, напевно, завжди є в будинку.

Про те, як приготувати «диво-засіб» від мух та комарів, дивіться у продовженні відео.

Як писали «ФАКТИ», раніше Олена Матвєєва розповіла про засіб, який видаляє найстійкіший жир і нагар, які не по зубах побутовій хімії.

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