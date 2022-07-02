ЗСУ зупинили ворога на всіх напрямках і змусили відійти на попередньо займані позиції, — Генштаб

Не дивлячись на те, що підрозділи збройних сил республіки білорусь на ротаційній основі продовжують виконувати завдання з прикриття білорусько-українського кордону в прикордонних районах Брестської та Гомельської областей, тренуючи наведення понтонних переправ, формування наступальних угруповань там не виявлено. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Тим часом на сусідньому Сіверському напрямку ворог обстріляв позиції Сил оборони в районах населених пунктів Студенок, Товстодубове, Нова Слобода та Білопілля.

Не замовкала ворожа зброя й на Харківщині — там окупанти ведуть оборону зайнятих раніше позицій і здійснюють обстріли із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Золочів, Хрестище, Молодова, Коробочкине, Велика Бабка, Малинівка, Іванівка, Черкаська Лозова, Слатине та Чепіль. Тим часов в районі населеного пункту Дементіївка було зафіксовано спробу штурмових дій, однак плани було зірвано українськими воїнами.

На Слов’янському напрямку ворог продовжує ведення оборони — здійснено артилерійські обстріли населених пунктів Долина, Курульки, Адамівка та Барвінкове. Проте штурмові дії в районі населеного пункту Богородичне наші воїни вкотре успішно відбили.

На Донецькому напрямку ворог нині закріплюється в районі населеного пункту Верхньокам’янка, на Краматорському — ворожі обстріли зафіксовано поблизу Білогорівки, на Бахмутському — в районах Кодеми і Берестового. Біля останнього ворог здійснив розвідку боєм. Але українські воїни дали рішучу відсіч та змусили ворога відійти.

На Авдіївському напрямку під авіаударами опинилася Павлівка. Незважаючи на це, наступальні дії ворога у районі населеного пункту Новомихайлівка українські захисники зупинили та відкинули його назад.

А на Південнобузькому напрямку ЗСУ витіснили російських загарбників з населеного пункту Іванівка.

Нагадаємо, Головком Валерій Залужний наочно продемонстрував, як українські воїни «допомогли» ворогові остаточно «евакуюватися» з острова Зміїний.

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