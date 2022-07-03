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«На власні очі бачила написи на стінах»: солістка KAZKA відвідала розбомблене рашистами село

14:10 3 липня 2022
Олександра Зарицька

Солістка українського гурту KAZKA Олександра Зарицька, будинок якої під Києвом розгромили рашисти, поїхала в одне з українських сіл, які постраждали від російських обстрілів. З добровольчим батальйоном «Добробат», котрий допомагає українцям ремонтувати пошкоджені війною будинки, артистка завітала у Ягідне на Чернігівщині, де місяць місцевих жителів орки тримали в підвалі школи й вимагали постійно сидіти при увімкненому світлі.

Майже місяць 300 людей з дітьми перебували у цьому підвалі без сонця та свіжого повітря

«Зруйновано багато будинків і багато життів. Мешканці села пережили жахливі дні окупації, майже місяць 300 людей з дітьми перебували у підвалі без сонця та свіжого повітря, — написала Олександра у Facebook. — На власні очі бачила написи на стінах: прізвище, рік народження, дата смерті. Бачила дитячі малюнки на сірому бетоні. Кожна історія болюча, але ще раз доводить, які ж в нас сильні та незламні люди. Волонтери батальйону „Добробат“ допомагають мешканцям швидко відновити будинки, пошкоджені під час окупації. Працюють щоденно, щоб люди змогли якомога швидше повернутися в свої оселі. Пишаюся українцями!»

Волонтери батальйону  «Добробат» допомагають відновлювати будинки, пошкоджені під час окупації

За словами Олександри, вона підтримала волонтерів та мешканців села своїми піснями та обіймами:

«Коли усі разом співали, відчували єдність та силу, а це зараз найголовніше для нашої перемоги».

Саша Зарицька підтримала волонтерів та мешканців села своїми піснями та обіймами

Тим часом знаменита українська спортсменка Лілія Подкопаєва відверто висловилася про подругу-зрадницю Ані Лорак, яка розважається в Москві в той час, як її країну знищують рашисти.

Фото: Добробат

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