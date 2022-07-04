Терор у Копенгагені: 22-річний данець убив трьох людей

Тиха та спокійна Данія шокована кривавою бойнею у Копенгагені, яку 3 липня влаштував 22-річний місцевий житель. Він застрелив у великому торговому центрі Field's щонайменше трьох людей. Жертвами стали молода пара та 40-річний чоловік. Ще кілька людей отримали поранення. Троє з них перебувають у критичному стані.

Поліція заарештувала підозрюваного. Його ім'я та мотиви не називаються. Відомо лише, що він корінний данець. Також повідомляється, що молодий чоловік був відомий поліції. Влада не виключає, що це був теракт.

У тому, що заарештовано саме вбивцю, сумнівів немає. Його взяли на місці злочину разом із гвинтівкою та патронами до неї.

Один із свідків бійні Махді аль-Вазні розповів журналістам, що близько 17.30 за місцевим часом побачив у торговому центрі хлопця. «Він був дуже агресивним. Постійно вигукував якісь погрози», — сказав Махді. На плечах парубка лежала гвинтівка. Він недбало тримав її руками.

Потім пролунали перші постріли. Рікке Левандовскі, ще один свідок нападу, розповіла, що сховалася за прилавком в одному з магазинів. «Спочатку люди подумали, що це крадій. А потім я раптом почула постріли й одразу кинулася за прилавок у магазині. Я побачила цю людину. Він йшов і стріляв по людях, не в стелю і не в підлогу, а в натовп, що розбігався», — згадує Рікке.

На кадрах з місця подій видно людей, які вибігають із торгового центру, а також велику кількість поліціянтів. Вони прибули до торгового центру дуже швидко.

Field's знаходиться на острові Амагер. Він розташований між центром данської столиці та міжнародним аеропортом Каструп. Поліціянти оточили весь район.

Їхню роботу ускладнював той факт, що приблизно за кілометр від торгового центру знаходиться концертний зал Royal Arena. Там увечері 3 липня мав виступати популярний британський співак Гарі Стайлз. Усі квитки було продано.

Коли розпочалася стрілянина, біля концертної зали вже зібралося близько 17 тисяч глядачів. Спочатку організатор шоу компанія Live Nation повідомила, що концерт відбудеться. Начебто поліція дозволила його проведення. Проте пізніше шоу скасували. Поліції довелося організовувати евакуацію людей громадським транспортом.

«Моя команда і я молимося за всіх, хто постраждав внаслідок стрілянини у торговому центрі у Копенгагені. Я вражений», — написав Гарі Стайлз у соцмережах.

У зв'язку із нападом у Копенгагені данська королівська родина зробила заяву. Королева Маргрете II та кронпринц Фредерік висловили «найглибші співчуття постраждалим, їхнім родичам і всім, кого торкнулася ця трагедія». Було скасовано королівський прийом для учасників перших трьох етапів велогонки Тур де Франс, які відбуваються у Данії.

Свої співчуття висловила також прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен. «Наша красива і зазвичай така безпечна столиця змінилася на секунду. Я закликаю данців згуртуватися та підтримувати один одного у цей тяжкий час», — сказала вона.

Справді, востаннє масове вбивство у Копенгагені було скоєно у 2015 році. Тоді терорист-одинак здійснив напад на культурний центр, де відбувалася дискусія на тему свободи слова. Він застрелив двох людей і поранив шістьох поліціянтів. Далі терорист попрямував до синагоги у центрі данської столиці та вбив там людину. Поліціянти застрелили злочинця.

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