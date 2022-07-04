Успіх на вашому боці: астролог назвала 4 знаки зодіаку, яким сьогодні супроводжуватиме успіх
На відміну від неспокійної неділі, перший понеділок липня подарує представникам кількох знаків зодіаку шанс досягти успіху у справах та особистих стосунках, вважає астролог Ірина Богдан.
Але тільки в тому випадку, якщо вони займуть активну життєву позицію та виявлять себе у різних сферах життя, пише інформаційний ресурс.
Телець (20 квітня — 21 травня)
Успіх сьогодні на боці Тельців. Гоніть геть смуток і зневіру, знаходите у всьому позитив, а також будьте активними та ініціативними.
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Близнюки (22 травня — 21 червня)
Близнюкам сьогодні слід проводити зустрічі та переговори — вони принесуть успіх. Також можлива важлива зустріч із людиною, яка відіграє вирішальну роль у якомусь хвилюючому вас питанні.
Рак (22 червня — 22 липня)
Ракам очікується приємних новин. День дуже позитивний. Ви отримаєте навіть кращі результати, ніж очікували.
Риби (19 лютого — 20 березня)
У Риб сьогодні здійсняться всі бажання і плани. Ставтеся по-доброму до людей і ситуацій — і тоді ви залишитеся задоволені собою та своїм поточним станом справ.
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