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Гороскоп

Успіх на вашому боці: астролог назвала 4 знаки зодіаку, яким сьогодні супроводжуватиме успіх

9:03 4 липня 2022
Успіх на вашому боці: астролог назвала 4 знаки зодіаку, яким сьогодні супроводжуватиме успіх

На відміну від неспокійної неділі, перший понеділок липня подарує представникам кількох знаків зодіаку шанс досягти успіху у справах та особистих стосунках, вважає астролог Ірина Богдан.

Але тільки в тому випадку, якщо вони займуть активну життєву позицію та виявлять себе у різних сферах життя, пише інформаційний ресурс.

Телець (20 квітня — 21 травня)

Успіх сьогодні на боці Тельців. Гоніть геть смуток і зневіру, знаходите у всьому позитив, а також будьте активними та ініціативними.

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Близнюки (22 травня — 21 червня)

Близнюкам сьогодні слід проводити зустрічі та переговори — вони принесуть успіх. Також можлива важлива зустріч із людиною, яка відіграє вирішальну роль у якомусь хвилюючому вас питанні.

Рак (22 червня — 22 липня)

Ракам очікується приємних новин. День дуже позитивний. Ви отримаєте навіть кращі результати, ніж очікували.

Риби (19 лютого — 20 березня)

У Риб сьогодні здійсняться всі бажання і плани. Ставтеся по-доброму до людей і ситуацій — і тоді ви залишитеся задоволені собою та своїм поточним станом справ.

Нагадаємо, раніше консультант китайської метафізики назвав найуспішніші дні липня.

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