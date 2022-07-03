Клопоти для Раків, Скорпіонів та Стрільців: що зірки обіцяють знакам зодіаку 3 липня 2022 року

3 липня обіцяє стати неспокійним днем у особистому житті у більшості знаків зодіаку. Більш того, особистий може затьмарити інші аспекти дня. Зірки рекомендують прислухатися до своєї інтуїції, безпосередньо йти до поставленої мети та добре прораховувати свої кроки. А ось плисти за течією не рекомендується. Якщо розрахунок буде вірним, то бажаного результату буде досягнуто.

«Відьмочка» пропонує гороскоп для всіх знаків зодіаку на 3 липня.

Овен може дратуватися через дрібниці, все звичне і домашнє викликатиме негативні емоції. Але треба тримати себе в руках — настрій зміниться, а образи, які ви можете завдати своєю поведінкою, нікуди не подінуться.

Телець, який сьогодні задумає зробити подарунок, може не турбуватися, чи сподобається презент, чи ні. Навіть найбанальніший подарунок сьогодні перетвориться на неймовірний та яскравий сюрприз.

На обрії у Близнюків, які давно шукали свою половинку, може з'явитися саме така людина. Зірки радять не лякати її одразу своєю активною життєвою позицією та шаленою енергією.

Рак може прокинутись з думкою про ремонт. Домашнім не уникнути реалізації таких планів — якщо представник цього знаку щось вирішив, то досягне цього обов'язково.



У неділю Лева відвідуватимуть несподівані думки. Наприклад, любителі стейків замисляться над вегетаріанством, серйозно зважуючи всі «за» та «проти». Втім, серйозну роботу, проведену з цього приводу, буде зроблено лише для того, щоб залишити все, як є.

Діві потрібно бути обережнішою — ви можете серйозно образити кохану людину. Щоб відносини не дали глибокої тріщини, представникам цього знаку зодіаку варто тримати емоції під контролем.

Терезам сьогодні може надійти несподіване прохання, яке їх не дуже порадує. Але відмовитися представники цього знаку зодіаку не зможуть.

А від Скорпіонів потрібно максимально проявити організаційні здібності. Якщо ви цього не зробите, день буквально покотиться стрімголов.

На багатьох Стрільців може чекати досить клопітна та неспокійна поїздка, яка буде пов'язана з проханнями та потребами ваших родичів.



А ось Козеріг сьогодні опиниться в центрі уваги. Представники цього знаку зодіаку сяятимуть скрізь, навіть у гостях на чужому святі.

У другій половині дня на Водолія чекає романтичне побачення, визнання чи одкровення. Так що генеральне прибирання представникам цього знаку зодіаку краще починати зранку.

Рибам, які вирішать присвятити неділю духовному зростанню та самовдосконаленню, зірки радять не приймати за істину все, що було прочитано чи почуто.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку на липень 2022 року від астролога Людмили Булгакової читайте на сайті «ФАКТІВ». Вона вважає, що другий місяць літа стане плідним у реалізації намічених планів і супроводжуватиме цей перехід планети Меркурій на знак Лева.

Фото Pixabay

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