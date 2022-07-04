Остапчук заявив про погрози після нового інтерв'ю його колишньої дружини

Телеведучий Володимир Остапчук знову скандалить із колишньою дружиною Оленою Войченко, яка зараз разом із їхніми двома дітьми перебуває в Канаді. Причиною стало нове інтерв'ю Олени, в якому вона відповіла на звинувачення Володимира в тому, що не дозволяє спілкуватися з дітьми. Крім того, Войченко заявила, що в день, коли почалася війна, колишній чоловік телефонував їй із погрозами відібрати сина та дочку.

«Він телефонував у цей день, але тут я маю наголосити, яким чином це все відбувається. Він говорив: «Швидко збирала дітей, бігом, зараз я приїжджаю і забираю дітей. Ми з Христиною їдемо, заберемо дітей». І звісно, я намагалася його заспокоїти. Але він: «Ти що дурепа, ти не чуєш, гради б'ють», — сказала Войченко в інтерв'ю Аліні Доротюк.

Олена каже, що тоді вона не отримала пропозицію про допомогу вивезти дітей у безпечне місце, а розцінила це як спробу колишнього чоловіка реалізувати свої погрози. Адже все ще тривають судові розбірки щодо участі Остапчука у вихованні доньки та сина.

За словами Войченко, Остапчук бреше і все перекручує, хмизу у вогонь у конфлікту додає і нинішня дружина телеведучого Христина, яка пише їй образливі повідомлення. Олена назвала її «професійною коханкою» відомого політика.

Володимира явно зачепило це інтерв'ю, він перейшов на особистості, «розкривши» скандальні подробиці родини Войченків. Схоже, він вирішив остаточно зіпсувати життя колишній дружині, заявивши, що в Олени були проблеми із законом у США, нібито вона намагалася накласти на себе руки.

«Розкажи на інтерв'ю про кілька речей. Про твої, Олено, два кримінальні рішення в США. І суд в Олбані, штат Нью-Йорк. Чому тобі 10 років не давали повторно візу до Штатів. Епізоди — крадіжка у магазині. Про що я дізнався випадково у посольстві. Чому ніколи не показуєш на інтерв'ю свої порізані вени на руках? І не кажеш, як я тебе рятував і возив до лікарні після (не тобі оцінювати мій психічний стан)», — шокував Остапчук новими одкровеннями.

Не обійшов увагою і сім'ю колишньої: розповів про брата з кримінальним минулим та погрози від батька Олени. Нібито той погрожував йому розправою.

«Сергій Войченко, батько моєї колишньої дружини, погрожує мені розправою. Ці бандити безкарно вже багато років залякують людей», — написав Остапчук і опублікував скрін листування.

Він також додав, що вже звернувся до прокуратури.

До слова, Остапчук пояснює поведінку дружини невлаштованим особистим життям і образою, він порадив Олені та журналістці Аліні Доротюк, яка взяла в неї інтерв'ю, знайти по чоловіку. Красномовно.

Нагадаємо, Володимир Остапчук та Олена Войченко розлучилися три роки тому. Незабаром він одружився з Христиною Горняк. Наразі вони будують свій заміський особняк під Києвом.

З колишньою дружиною Володимир судиться щодо виховання дітей.

Олена з офіційного дозволу Остапчука виїхала з дітьми до Канади.

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