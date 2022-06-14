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Шоу-бізнес

«Нашому будинку бути»: Остапчук розгорнув будівництво особняка, незважаючи на війну

14:30 14 червня 2022
Володимир Остапчук із дружиною

Телеведучий Володимир Остапчук повернувся до Києва та зайнявся звичними справами: вийшов на роботу, відновив будівництво свого заміського будинку. Шоумен розповів, що, незважаючи на війну, вони з дружиною Христиною вирішили не зупиняти будівництво, а зробити все можливе, щоб скоріше переїхати до свого сімейного гніздечка. Коробка двоповерхового будинку вже готова, залишилося зайнятися комунікаціями, внутрішніми роботами, оздобленням та облаштуванням дворової території.

«Нашому будинку — бути! Ми працюємо в Україні, робимо бізнес в Україні, волонтеримо для українців і вже знаємо — майбутнє за мирною Україною. Саме тому ми вирішили наш будинок добудувати, а ремонт — доробити. Незважаючи на проблеми з матеріалами, з логістикою та іншим, ми вирішили, що наше затишне гніздечко буде. Бо віримо в Україну та ЗСУ!», — написав Остапчук під фото.

Його дружина Христина додала, що мріє зайнятися садівництвом та прикрашати своє подвір'я, пити каву на терасі та приймати гостей.


Раніше Остапчук розповідав, що дизайн будинку буде виконано у французькому стилі. Вони з Христиною заздалегідь затвердили проект.

Про будівництво заміського будинку оголосила й Ілона Гвоздьова. Вона вірить, що всі ми житимемо в мирній Україні.

Фото instagram.com/vova_ostapchuk, instagram.com/kristygor

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