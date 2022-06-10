«Ракета вибухнула за 800 метрів від мого будинку»: Єгор Крутоголов про найнебезпечніший для його сім'ї день війни

Художній керівник та актор «Дизель Студіо» Єгор Крутоголов, який розповів раніше про долю російських акторів у колективі, поділився, як його сім'я переживає російське вторгнення і чим займається під час війни.

Єгор разом із дружиною та двома синами з першого дня нападу рашистів залишається в Україні. Він живе в заміському будинку під Києвом, куди приїхали з Миколаєва батьки, сім'ї братів. Крутоголов каже, що два його брати вступили до ЗСУ, захищають країну зі зброєю в руках. А він разом із колегами займається волонтерством — закуповує автомобілі для передової.

Виїжджати з країни ні він, ні його родина не збираються. Незважаючи на те, що у перші тижні було дуже страшно. Навколо все гуркотіло, ракета розірвалася неподалік його будинку. Той момент Єгор називає найстрашнішим.

«Ракета прилетіла зовсім поруч — десь 800 метрів, кілометр. Було дуже гучно. Я всіх підірвав і крикнув: „Всы вниз!“. Малого за руку тягнув. Було дуже близько, голосно і страшно. Ми під Києвом живемо з білоруського боку, тому було страшно», — розповів Крутоголов програмі «Зірковий шлях».

За словами актора, він більше не має ілюзій щодо «прозріння» росіян. Усі вони несуть колективну відповідальність за війну в Україні.

Також Єгор розповів, що його старший син Лев уже відновився після аварії та знову вийшов на трасу. Він вирушив на перші змагання до Європи та посів друге місце.

Раніше актриса «Дизель Шоу» Вікторія Булітко звернулася до шанувальників.

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