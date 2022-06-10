34.42 / 35.34 36.29 / 37.62
Київ: +29
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

«Ракета вибухнула за 800 метрів від мого будинку»: Єгор Крутоголов про найнебезпечніший для його сім'ї день війни

17:02 10 червня 2022
Єгор Крутоголов

Художній керівник та актор «Дизель Студіо» Єгор Крутоголов, який розповів раніше про долю російських акторів у колективі, поділився, як його сім'я переживає російське вторгнення і чим займається під час війни.

Єгор разом із дружиною та двома синами з першого дня нападу рашистів залишається в Україні. Він живе в заміському будинку під Києвом, куди приїхали з Миколаєва батьки, сім'ї братів. Крутоголов каже, що два його брати вступили до ЗСУ, захищають країну зі зброєю в руках. А він разом із колегами займається волонтерством — закуповує автомобілі для передової.

Виїжджати з країни ні він, ні його родина не збираються. Незважаючи на те, що у перші тижні було дуже страшно. Навколо все гуркотіло, ракета розірвалася неподалік його будинку. Той момент Єгор називає найстрашнішим.

«Ракета прилетіла зовсім поруч — десь 800 метрів, кілометр. Було дуже гучно. Я всіх підірвав і крикнув: „Всы вниз!“. Малого за руку тягнув. Було дуже близько, голосно і страшно. Ми під Києвом живемо з білоруського боку, тому було страшно», — розповів Крутоголов програмі «Зірковий шлях».

За словами актора, він більше не має ілюзій щодо «прозріння» росіян. Усі вони несуть колективну відповідальність за війну в Україні.

Також Єгор розповів, що його старший син Лев уже відновився після аварії та знову вийшов на трасу. Він вирушив на перші змагання до Європи та посів друге місце.

Раніше актриса «Дизель Шоу» Вікторія Булітко звернулася до шанувальників.

63

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

рашист Петрунін

«Роздягав до спідньої білизни і змушував стояти біля трупів»: оголосили про підозру військовому коменданту із Самари

Подвойте врожай помідорів, огірків та&nbsp;інших овочів: дайте рослинам це&nbsp;підживлення, і&nbsp;вони завалять вас своїми плодами (відео)

Подвойте врожай помідорів, огірків та інших овочів: дайте рослинам це підживлення, і вони завалять вас своїми плодами (відео)

Акція під посольством росії в Києві

Для окупантів розпочнеться пекло: відомий екстрасенс назвав дату програшу війни росією

Комарі

Ви не підозрювали, але цей доступний засіб позбавить вас влітку від мух та комарів у будинку, навіть у нічний час (відео)

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.