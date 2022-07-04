Після тяжких боїв за Лисичанськ Збройні Сили України були змушені відступити. Як повідомлялося у зведенні Генштабу ЗСУ, рішення про відхід наших військ від Лисичанська було ухвалено для збереження життя українських захисників. Свою думку щодо такого рішення українського командування висловив на сторінці у фейсбуці український політик Борислав Береза.

«Не коротко про Лисичанськ. Під час війни будь-яку територію можна утримувати доти, доки є можливість. Але якщо у ворога кратна перевага в артилерії, авіації, реактивних системах залпового вогню, боєприпасах і він об'єднав кілька армій для взяття позиції, йдучи на будь-які жертви в живій силі та техніці, то в процесі утримання позиції можна втратити всі частини, які тримають оборону. або потрапити до оточення. Це те, чого прагне ворог. Це те, чого не можна допустити.

Будь-яку територію можна повернути. Ми зараз отримуємо важку арту та системи РСЗВ від наших партнерів. Йде накопичення такої техніки, яка змінить баланс сил на фронті. Важливо, щоб була армія, яка здатна на використання цієї техніки. І якщо ми втратимо наші боєздатні війська, то хто звільнятиме Україну? Тому відхід від Лисичанська тактично не лише виправданий, а й рятує життя наших воїнів, кожне з яких є безцінним для України. Ворог поклав під Лисичанськом тисячі своїх солдатів і втратив кілька бригад техніки та танкових батальйонів. Як відомо «баби ще нарожают». За цей час було знищено низку їхніх складів з БК та технікою. Це було зроблено за допомогою HIMARS.

Тепер наші сили відступили від Лисичанська. Але ми повернемося і повернемо собі всі наші землі. Так що перестаньте нити й панікувати. Війна — це не лише перемоги та добрі новини. Це і відступ, і втрати, і сумні новини. Так, війна — це біль, кров, страждання та руйнування. Не ми цю війну розпочали, але ми її закінчимо. Наберіться терпіння. Бажаєте, щоб війна швидше закінчилася? Допомагайте. Але не смійте засмучуватися. Війна не буде швидкою. Вчіться бути стриманими та врівноваженими. Емоції убік, раціоналізм уперед! І не нити! Мій уклін кожному захиснику Лисичанська. Моя повага до кожного воїна України. Ми переможемо. Я це знаю. А ви вірте у ЗСУ та Залужного! Перемога буде за нами! Бо інакше й бути не може!" — написав Береза у соцмережі.

Нагадаємо, раніше високо оцінив тактику військового керівництва, яке береже життя українських військових, президент Володимир Зеленський, зазначивши, що «стіни ми відбудуємо, землю відвоюємо, а людей треба берегти найбільше».

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