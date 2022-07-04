Подруга Лободи звинуватила Тіну Кароль у лицемірстві

Подруга Світлани Лободи, яка повернулася до України та відвідала рідний Ірпінь, Поліна Неня заговорила про цькування артистки та звинуватила Тіну Кароль у лицемірстві.

Очевидно, так вона відреагувала на коментар Тіни про заборону російської музики в Україні та «повернення під селфі лукавих перебіжчиків». У своєму пості в Інстаграм Неня заявила, що Кароль хоче «ліквідувати» Лободу як співачку. Мовляв, займається цим із 2014 року.

«Відверто неприємно спостерігати всі ці спроби Тіни Кароль ліквідувати будь-яку популярну талановиту артистку в Україні. Як журналіст, я не розумію лише одного. Дорогі колеги, з 2014 року в нас у країні одна народна улюблениця, а решта завжди недостатньо щирі, недостатньо українські, недостатньо гідні, хоч вони жодного разу не порушували закон України, продовжуючи співати, творити та сплачувати податки тут. Україна бореться за свободу, щодня гинуть сотні солдатів, ґвалтують жінок, стріляють у матерів на очах у дітей, а „єдина зірка“ продовжує свою війну з конкурентами замість того, щоб бути з артистами одним культурним фронтом в ідеї світу. Якщо допомагають Україні, українцям, треба це підтримувати, а чи не навпаки. І ви подивіться, хто кричить про перевзуття та „повернення під селфі“, ті, хто потребує піару за рахунок інших, значно популярніших імен. Хтось із сильними материнськими почуттями, хтось годує всіх у своїй величезній родині, хтось завжди допомагає та створює музику, яку люблять мільйони, а хтось завжди на обкладинках, головна ведуча та головна народна артистка, яка має бути одна і конкурувати лише сама із собою. Готова сперечатися, що концерт зі збору коштів нашим героям із ЗСУ на якому співатиме Лобода збере щонайменше вп'ятеро більше. Ну і зрештою, ми ж усі зараз українці тут не для того, щоб „мікрофонами“ мірятися, правда? І дозволю собі звернутися до Міністра культури. Ви та людина, яка має об'єднати сьогодні талановитих людей з усього світу, навколо нашої країни, навіть із російським паспортом, але з позицією. Оцініть як багато втрачають люди, озвучуючи, що вони з Україною», — пише Поліна Неня.

Лобода відреагувала на пост та подякувала за підтримку. «Люблю та поважаю сміливих людей!».

Із заявою виступила й мати співачки Наталія.

У коментарях спалахнула гаряча дискусія. Одні користувачі підтримують Лободу, інші згадали їй виступи в Росії з 2014 року, мовчання від початку російського вторгнення 24 лютого.

«Але минуле не поправиш», «За подружку вписалася. Про яку журналістику взагалі йдеться тут мова», «Ви просто захищаєте свою подругу і не ставте її в один ряд з артистами, які ніколи не сиділи на двох стільцях», «Замолює гріхи сама перед собою», — пишуть вони.

«Хейт» Лободи, напевно, пов'язаний з тим, що цей український артист, після початку війни в Україні, а якщо дозволите нагадати, почалася вона не 24.02.2022, фактично проживав у Росії, будував там кар'єру, отримував нагороди та інші приємні бонуси «вєлікой» страни". Я не маю уявлення, що там за Кароль, але для мене особисто, як і для багатьох інших людей, це раптове прозріння смішне. Як журналіст, Ви погодитеся, що публічні персони завжди відповідальні за свої вчинки та позицію. Завжди. І у разі Лободи, яка навіть після 2014 року на спокійному гастролювала оркостаном з язиком у жопі, сьогодні говорити про «несправедливість» та «хейт» — тупо", — зазначає один із коментаторів.

Ті, хто підтримує Лободу, аргументують свою позицію тим, що вона, незважаючи ні на що, чітко заявила про свою позицію і витрачає на допомогу величезні суми.

Тіна Кароль на звинувачення не відреагувала. Вона лише опублікувала в Інстаграм кадри зі свого будинку, показавши, що повернулася до України після виступів у Європі та візиту до Японії.

Нагадаємо, Лободі також дорікнули, що за засудження війни вона нібито отримала мільярд доларів.

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