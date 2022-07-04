Плакали гроші? Українцям пояснили, чи можна повернути кошти за травень, сплачені «старому» постачальнику газу

З травня понад 8 млн користувачів газу в 15 областях України переведено на обслуговування до «Нафтогазу». Однак попередні постачальники все одно надіслали платіжки за травень, які багато українців уже встигли сплатити.

Про це пише «ГазПравда» .

«На жаль, автоматично травневі платежі газзбути новій газопостачальній компанії не переадресовують», — йдеться у повідомленні.

Однак повернути переплату можна на власний банківський рахунок.

Фахівці «Газправди» пояснили, що для цього слід написати заяву попередньому постачальнику газу, додавши копії кількох документів:

паспорта та ІПН власника рахунку (1, 2 сторінки та реєстрація)

довідки з реквізитами карткового рахунку з банку

квитанції про оплату за природний газ у період, коли виникла переплата.

Усі копії документів мають бути засвідчені споживачем, а саме містити напис «згідно з оригіналом», дату та підпис.

«Надіслати заяву можна поштою на офіційну адресу старого постачальника. Також заяву можна надіслати електронним листом на офіційну електронну адресу, у такому разі слід надсилати підписану фотокопію заяви», — додали в консультаційному центрі.

Нагадаємо, що у червні Кабінет Міністрів передав до управління НАК «Нафтогаз України» заарештовані 26 облгазів компанії Дмитра Фірташа. Також з 1 травня понад 8 млн користувачів газу в 15 областях України було переведено на обслуговування до «Нафтогазу» через нездатність місцевих газових компаній виконувати свої функції. Таким чином, «Нафтогаз» зараз контролює понад 80% розподілу газу в країні, 98% постачання населенню та 100% постачання газу для теплокомуненерго.

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