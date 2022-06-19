Рахунки за травень затримуються: у «Нафтогазі» назвали причину та дали важливі рекомендації клієнтам

У зв’язку з тим, що більшість постачальників газу побутовим споживачам не виконують свої функції, з 1 травня 2022 року понад 8,8 млн українських домогосподарств стали отримувати газ від компанії «Нафтогаз Україна». Через це виникли певні затримки із формуванням рахунків за травень.

В компанії звернули увагу на те, що споживачі мають сплачувати за спожитий газ у попередньому періоді саме «Нафтогазу».

«У ситуації, що склалася, процес формування рахунків за травень дещо затримується. Усі рахунки за спожитий газ у попередньому місяці будуть доступні після 20 червня, в особистому кабінеті my.gas.ua та чатботах GASUA. Друковані рахунки доставить „Укрпошта“ після 25-го числа поточного місяця, лише в тих регіонах, де відсутні активні бойові дії», — йдеться у повідомленні.

Новим користувачам повідомили, що вони мають отримати номер особового рахунку. Для цього необхідно перейти в чатбот GASUA у Viber, Telegram або NaftogazGasSupply у Facebook Messenger та ввести ЕІС-код (16 символів). EIC — це персональний газовий номер об'єкта газопостачання, який складається з 16 символів — латинських літер та цифр. Його можна знайти в особистому кабінеті, контакт-центрі облгазу або в рахунку за розподіл чи постачання газу.

«Після отримання особового рахунку ви можете зареєструватися в особистому кабінеті my.gas.ua. Саме з його допомогою зручно дізнатися та оплатити рахунки, завантажити довідку про пільги та субсидії, отримати акт звірки тощо. Також ви можете отримати особовий рахунок, звернувшись до контакт-центру ГК «Нафтогаз України», — повідомили в компанії та додали, що всі пільги та субсидії при зміні постачальника зберігаються автоматично.

Нових користувачів просять повідомляти про виставлені рахунки за травень від попереднього постачальника на електронну скриньку [email protected]​gas.ua. Також із запитаннями можна звертатися до контакт-центру за телефонами:

+38 066 300 2 888;

+38 098 300 2 888;

+38 093 300 2 888.

Українці, які користувалися послугами інших постачальників «блакитного» палива, можуть подати заявку на приєднання до ГК «Нафтогаз України». Це можна зробити, заповнивши заявку на сайті https://gas.ua/uk/home/join); через додаток «Приват24»; у відділеннях «Нової пошти»; у відділеннях банків ПУМБ та «Ощадбанк» у регіонах, де не відбуваються активні бойові дії.



Фото Pixabay

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