У ПФУ заявили про початок виплати підвищених пенсій за липень: коли українці зможуть отримати гроші

Пенсійний фонд України, який оновив порядок подання відомостей про трудовий стаж, розпочав фінансування виплат за липень 2022 року. Про це повідомили у ПФУ.

В установі зазначають, що станом на 3 липня на пенсійні виплати було спрямовано 4,3 млрд грн., у тому числі 2,7 млрд грн. — на виплату пенсій через АТ «Укрпошта», 1,6 млрд грн. — через уповноважені банки.

При цьому починаючи з 4 липня виплати будуть йти за звичним графіком — у ті ж дні, в які вони надходили і в попередні місяці.

«Виплата та доставка пенсій за липень здійснюватиметься згідно із законодавством, починаючи з 4 липня», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, з 1 липня 2022 року в Україні підвищився прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність (мінімальна пенсія). Також із 1 липня зростуть і пенсійні надбавки, прив'язані до показника прожиткового мінімуму.

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