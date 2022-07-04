Відкопував людей руками та шукав під завалами по голосу: боксер розповів про гасіння пожежі у ТЦ у Кременчуці

Український боксер Владислава Гела працює пожежником. У день, коли по ТЦ «Амстор» у Кременчуці було завдано ракетного удару, чоловік був на зміні.

Бригада Владислава прибула однією з перших до торгового центру. Рятувальники одразу почали витягувати постраждалих з-під завалів. Про це Гела розповів в інтерв'ю виданню «Трибуна».

За словами чоловіка, бійцям ДСНС приблизно пояснили, де можуть бути люди. Вони чули голоси, які звуть на допомогу, але людей не було видно.

«Ішов на звук і почав відкопувати людей руками. Першою побачив жінку — вона кричала, що їй боляче, коли ми її підіймали та несли», — згадав пожежник.

Коли Владислав та його бригада взялися за порятунок іншої жінки, то під завалами було видно тільки її голову та волосся. А коли відкопали до тулуба, то дівчина виявилися притиснутою плитою.

Рятувальники утрьох намагалися підняти плиту, щоб допомогти дівчині, але нічого не змогли вдіяти. Гела згадує, що двоє колег зірвали спину.

«У нас скінчилося повітря, і нам довелося залишити це місце. Горів пластик — все текло зі стелі на підлогу. Я був без балаклави і так хотів врятувати людину, що не помітив, як жарки залетіли за комір», — згадав Владислав.



Пожежники почали швидко подавати воду та гасити вогонь, щоб дістатися людей. Машина якраз стояла по центру перед «Амстором», але за годину знову почалася тривога і довелося перервати роботу.

Проте 23-річний Гела задоволений, як відпрацював першу велику пожежу у своєму житті.

«У пожежників є такий вислів: „Прожити одне життя, щоб врятувати тисячі“. Буду і далі допомагати людям. Одного разу після розбору завалів йшов додому у формі — її треба було почистити. Коли люди бачили мене, то всі підходили, тиснули руку і дякували», — згадав Владислав.

Нагадаємо, у Кременчуці внаслідок ракетного удару рашистів загинули 20 людей, понад 50 постраждали, є зниклі безвісти.



https://ua.tribuna.com/

309

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter