Тільцям — пригода, Дівам — дієта, Стрільцям — здоровий кар'єризм: що кому обіцяють зірки 5 липня 2022 року

Астрологи називають вівторок, 5 липня, непростим місячним днем, коли слід тримати язик за зубами і не робити необдуманих вчинків. Можна наламати дров, адже сьогодні енергія битиме, як то кажуть, через край. Однак свої можливості все одно треба дозувати — тоді сил вистачить на досягнення мети.

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Сьогодні у Овна непоганий день для того, щоб розібратися з проблемами особистого характеру. Розставляючи крапки над «i», не будьте різкими — всі проблеми можна врегулювати м'яко та спокійно.

Тільцям «світить» захоплююча поїздка з масою позитивних вражень та емоцій.

Близнюкам астрологи радять увечері вибратися на прогулянку, навіть якщо представники цього знаку зодіаку сильно втомляться та захочуть відгородитися від світу.

А Ракам у цей день не варто прислухатися до чужих порад, а покладатися лише на себе. Вам можуть навмисне порадити щось непотрібне і навіть шкідливе. Тому у всіх рішеннях покладайтеся лише на власну думку.

Левам сьогодні рекомендується стежити за тиском. При погіршенні самопочуття відразу припиняйте роботу або, якщо ви за кермом, зупиняйте автомобіль.

У Дів, які намагаються схуднути, гарний день для того, щоб від теорії перейти до практики. І налаштовуватися на те, що це довгий і складний процес.

Терезам слід потурбуватися про здоров'я, звернувши увагу на суглоби. Якщо під час руху ви відчуваєте найменший дискомфорт, вирушайте до лікаря. Не зробите цього сьогодні — за кілька днів не зможете ані рукою поворухнути, ані кроку ногою зробити.

Скорпіон має всі шанси запізнитися на роботу і нарватися на неприємності. Важливо не лише правильно поставити будильник, а й вивчити карту короків на дорогах.

Стрільцям зірки радять сьогодні зайнятися просуванням кар'єрними сходами — представники цього знаку зодіаку мають шанс порадувати начальство.

А ось Козерогу треба бути уважнішим на роботі, якщо його сфера діяльності — документи. Акуратність іноді дає збій і помилка може зіпсувати серйозну працю.

Водолій може стати жертвою шопінгу і спонтанно щось купити за знижками. Проте представники цього знаку зодіаку зможуть вчасно зупинитися, не витративши надто багато.

У цей день Рибам можна займатися різними бюрократичними справами — отримувати довідки, підписувати документи. Щоправда, цей процес може затягнутися — відводьте на нього більше часу.

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Фото Pixabay

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