Під силу навіть недосвідченим городникам: прості секрети чудового врожаю кабачків

Соковиті ніжно-зелені кабачки, багаті на вологу та цінні мікроелементи — невід'ємний атрибут кожної дачної ділянки. Вирощування кабачків абсолютно не складно і під силу навіть недосвідченим овочівникам. Урожай приємно здивує, особливо, якщо дотримуватися астрологічного календаря садівника. Кабачкам (як і іншим гарбузовим) можна не відводити окремих грядок, а посадити їх на порожні місця серед капусти або картоплі, вздовж будь-якої огорожі, стіни будинку або паркану, пише Моя Дача.

Однак найефективнішим буде вирощування кабачків на місці зберігання гною або перегною на вершинах компостних куп. Тут окрім найбагатшого органічного харчування до послуг рослин буде тепло, що виділяється перегниттям органіки та вуглекислий газ, що сприяє підвищенню врожайності.

Як тільки мине загроза весняних заморозків і ґрунт прогріється десь на 10−13 градусів, насіння кабачків можна садити у відкритий ґрунт. Краще посадку проводити в два заходи — через 3−4 дні (це на випадок, якщо заморозки повернуться і зашкодять перші сходи). І така порада — обов'язково полийте ґрунт перед посадкою гарячою водою!

Кабачки швидко ростуть (особливо якщо погода цьому сприяє) і незабаром заплетуть весь простір своїм великим зеленим листям. Ця картина зазвичай дуже тішить овочівників — бур'янам не пробитися та прополювати не треба!

Але якщо листя розрослося на шкоду плодам, то до квітів важко пробитися і бджолам, а значить, багато квіток залишаться не запилені. Для виправлення цього в сонячну погоду вранці зріжте 2−3 центральні листи. Ще багато городників застосовують таку хитрість — розводять трохи меду у склянці води та обприскують цим розчином кабачки. І обов'язково стежте за зав'яззю — якщо вона за 3−4 дні не підросла, то запилення комахами не відбулося і треба провести його вручну.

При вирощуванні кабачки дуже люблять воду і їх потрібно рясно поливати. Тут такий принцип — краще рідше, але більше, рясніше.

Порада — вода повинна бути теплою, ніякої води прямо зі свердловини! Особливо жорстко це стосується голландських кабачків — Іскандер F1, Кавілі F1, Ам'яд F1. Тепла вода для поливу — це не так складно, як здається, і спеціально нагрівати її не треба; налили бак, бочку, лійку водою, поставили на сонці — ось вона й зігрілася. При поливі слідкуйте, щоб вода не потрапила на зав'язі та квіти.

Підгодовують кабачки за вегетацію двічі. Тут добре використовувати спеціальне добриво для кабачків. Якщо ж ґрунт бідний, то кількість підгодівель потрібно збільшити, і обов'язково додатково підгодувати органікою — гноєм, що перепрів, що забродив на сонці настоєм зеленої трави і так далі.

При такому вирощуванні кабачок швидко і регулярно обдаровуватиме вас новими молодими плодами — тільки встигай прибирати.

І встигати справді потрібно — чим частіше знімаєте плоди, тим більше виростатиме нових. Пояснення тут просте — всі поживні речовини, вся сила зростання йде вже сформований плід. Заберіть його, і весь потік піде на нові, молодші плоди та зав'язі. Тому, як тільки довжина кабачка досягне 12−15 см, його слід зірвати; до речі, такі кабачки й особливо смачні.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, чим краще підгодовувати кабачки, а також про те, що можна повторно посіяти на грядці в липні.

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