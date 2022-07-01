Земля не повинна пустувати: що повторно посіяти на грядці у липні

У липні, який обіцяє бути досить спекотним, на дачах звільняються багато грядок — городникам саме час подумати, що ще посадити, щоб земля не пустувала. ⠀

Так, автори «Дачних порад» рекомендують посадити скоростиглі культури — цибулю ріпчасту на зелень, салати (крес-салат, салат-латук), гірчицю, редис або шпинат. Також можна висадити багаторічні рослини — щавель, цибулю-батун, багатоярусну цибулю, ревінь, спаржу ⠀

Корисно буде повторно висадити кріп, який на той час практично не дає зелені.

Хороший врожаю можуть дати бобові — горох та стручкова квасоля.

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Наприкінці липня рекомендують висадити салат ромен — він буде «готовий» до жовтня. Після появи сходів його проріджують, залишаючи рослини за схемою 20×20 см. Восени ромен викопують із землі з корінням і прикопують у ящики у підвалі. Так він може зберігатись до січня.

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Сіють у липні зимові сорти редьки, дайкон, ріпу, пекінську капусту та кольрабі. Остання підходить для повторних посівів, оскільки має короткий період вегетації. Кольрабі краще сіяти після бобових, огірка, цибулі, ранньої картоплі.

Раніше астрологиня Олена Сахота склала астрологічний календар садівника на липень-2022, розповівши, який догляд потрібний рослинам у певні фази місяця.

Фото Pixabay

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