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Події

«Чистий тероризм»: рашисти обстріляли центральний ринок Слов'янська, є жертви

17:08 5 липня 2022
ринок

Російські окупанти продовжують планомірні обстріли українських міст. Сьогодні вдень вкотре під обстріл потрапив Слов'янськ на Донеччині.

Удар зазнав Центральний ринок міста, повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

На даний момент відомо про 2 загиблих та 7 поранених.

«Росіяни знову цілеспрямовано б'ють по місцях скупчення цивільних. Це — чистий тероризм. Держава-терорист має бути притягнута до відповідальності! Закликаю всіх: евакуюйтесь! Зараз найважливіше — зберегти життя!» — пише губернатор.

Два дні тому було три ракетні удари по Краматорську, який знаходиться за 10 хвилин їзди від Слов'янська.

Як ми повідомляли, щоденно обстрілюється Харків. Кілька днів тому під удар російських ракет знову потрапив житловий сектор міста та лікарня.

Фото https://t.me/pavlokyrylenko_donoda/

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