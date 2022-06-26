Нелюди путіна били вночі по Харкову: обстріляно лікарню та житловий сектор (відео)

Вночі Харків вкотре зазнав обстрілів російських військ. Про це повідомили у ДСНС у Харківській області.

"Ворог завдав удару виключно по житловому сектору, багатоповерхівкам та лікарні. Події сталися у Холодногірському, Шевченківському та Немишлянському районах Харкова. Співробітники ДСНС ліквідували 3 пожежі, було врятовано з-під завалів 2 особи", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, ракета потрапила до медкомплексу на 602-му мікрорайоні.

Голова ОВА Олег Синєгубов також розповів про нічний обстріл міста.

"Близько 23:00 російська ракета потрапила до двоповерхового будинку Холодногірського району Харкова, 2 харків'ян із вибуховими травмами госпіталізували до медичних закладів", - написав у своєму Telegram.

За його словами, через обстріл горіли балкони квартир багатоповерхівок, автомобілі, гаражі.

«Після 00:00 у Немишлянському районі окупанти обстріляли лікувальну установу. Пошкоджено дах, технічний поверх, операційна на 7-му поверсі та перекриття 6-го поверху в рентгенкабінеті. Постраждалих немає», — додав голова обласної військової адміністрації.

Окрім того, по області окупанти обстрілювали Харківський, Ізюмський, Богодухівський, Чугуївський райони.

Усього за добу по області через обстріл 7 людей поранених, їх госпіталізували: Харків — 3 особи, Ізюмський район — 4 особи, а у Богодухівському районі загинула жінка 79 років.

Як писали «ФАКТИ», 26 червня вранці росіяни завдали масованого ракетного удару по Києву. За інформацією народного депутата Олексія Гончаренка, по столиці України та області було випущено приблизно 14 ракет. Крім того, 25 червня російські окупанти вдарили ракетами по місту Сарни Рівненської області, внаслідок чого загинули чотири особи, а семеро отримали поранення.

Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області

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