Офіційно: Святослав Вакарчук вдруге став батьком

Лідер гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук, який вперше показав фото із сином, знову став батьком. Його обраниця Валерія Яцута народила дочку. Інформацію підтвердила прес-служба артиста.

Як і у разі народження сина, Вакарчук не афішував появи на світ дитини. Дівчинка народилася ще 21 червня.

«21 червня 2022 року у Святослава Вакарчука народилася донька. Дівчинку назвали Соломією. Ім'я, яке обрали батьки дитини, означає «мир», — повідомляють у прес-службі Вакарчука.

Нагадаємо, про народження сина Вакарчука стало відомо у серпні 2021 року.

Музикант не афішує особисте життя та не говорить про матір своїх дітей. Як повідомляють ЗМІ, обраницею музиканта стала кінопродюсер Валерія Яцута. У травні її помітили в Каннах з животиком, що помітно округлився.

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