Перечитуючи класику: рецепт найсмачнішого рагу з кролика — улюбленої страви Портоса з «Трьох мушкетерів»
Відомий український співак Павло Зібров поділився з фоловерами рецептом кролика у сметані. А поціновувачі творчості Александра Дюма можуть приготувати собі рагу з кролика, яке полюбляв герой «Трьох мушкетерів» Портос.
«Портос лежав у ліжку і грав у ландскнехт з Мушкетоном, тим часом як шампур з нанизаною на нього куріпкою крутився над вогнищем, а в обох кутах великого каміна кипіли дві каструлі, звідки долинав змішаний запах фрикасе з кролика і риби, які приємно лоскотали нюх», — нагадує рядки з книги «Шуба», автори якої діляться рецептом рагу з кроля.
Інгредієнти (на 4 порції):
- Кролик, тушка — 1 шт.;
- Вода — 500 мл;
- Вино біле сухе — 300 мл;
- Вершки — 100 мл;
- Масло вершкове — 80 г;
- Печериці — 200 г;
- Борошно пшеничне — 2 ст. л.;
- Часник, зубчики — 2 шт.;
- Цибуля ріпчаста — 1 шт.;
- Зелень, спеції та сіль — за смаком.
Приготування:
- Розрізати кролика на шматки, посолити та поперчити.
- Обсмажити м'ясо у сотейнику на вершковому маслі на середньому вогні. Смажити 10 хвилин, періодично перевертаючи.
- Додати борошно, вино та воду, довести до кипіння та зменшити вогонь.
- Влити вершки, тушкувати під кришкою 15−20 хвилин.
- Додати нарізані цибулю, гриби, часник та спеції за смаком.
- Залишити тушкуватися під кришкою ще годину.
- Перед подачею посипати подрібненою зеленню.
Раніше директорка Школи леді Тетяна Мокріді розповідала, як приготувати кролика по-італійськи. М'ясо, запечене в томатному соці і прованських травах, є традиційною стравою жителів італійського острова Іск'я.
Фото Pixabay89
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter