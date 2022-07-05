Відомий український співак Павло Зібров поділився з фоловерами рецептом кролика у сметані. А поціновувачі творчості Александра Дюма можуть приготувати собі рагу з кролика, яке полюбляв герой «Трьох мушкетерів» Портос.

«Портос лежав у ліжку і грав у ландскнехт з Мушкетоном, тим часом як шампур з нанизаною на нього куріпкою крутився над вогнищем, а в обох кутах великого каміна кипіли дві каструлі, звідки долинав змішаний запах фрикасе з кролика і риби, які приємно лоскотали нюх», — нагадує рядки з книги «Шуба», автори якої діляться рецептом рагу з кроля.

Інгредієнти (на 4 порції): Кролик, тушка — 1 шт.;

Вода — 500 мл;

Вино біле сухе — 300 мл;

Вершки — 100 мл;

Масло вершкове — 80 г;

Печериці — 200 г;

Борошно пшеничне — 2 ст. л.;

Часник, зубчики — 2 шт.;

Цибуля ріпчаста — 1 шт.;

Зелень, спеції та сіль — за смаком. Приготування: Розрізати кролика на шматки, посолити та поперчити.

Обсмажити м'ясо у сотейнику на вершковому маслі на середньому вогні. Смажити 10 хвилин, періодично перевертаючи.

Додати борошно, вино та воду, довести до кипіння та зменшити вогонь.

Влити вершки, тушкувати під кришкою 15−20 хвилин.

Додати нарізані цибулю, гриби, часник та спеції за смаком.

Залишити тушкуватися під кришкою ще годину.

Перед подачею посипати подрібненою зеленню.

Раніше директорка Школи леді Тетяна Мокріді розповідала, як приготувати кролика по-італійськи. М'ясо, запечене в томатному соці і прованських травах, є традиційною стравою жителів італійського острова Іск'я.

Фото Pixabay

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