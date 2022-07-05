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Книга рецептів

Перечитуючи класику: рецепт найсмачнішого рагу з кролика — улюбленої страви Портоса з «Трьох мушкетерів»

19:06 5 липня 2022
Кролик

Відомий український співак Павло Зібров поділився з фоловерами рецептом кролика у сметані. А поціновувачі творчості Александра Дюма можуть приготувати собі рагу з кролика, яке полюбляв герой «Трьох мушкетерів» Портос.

«Портос лежав у ліжку і грав у ландскнехт з Мушкетоном, тим часом як шампур з нанизаною на нього куріпкою крутився над вогнищем, а в обох кутах великого каміна кипіли дві каструлі, звідки долинав змішаний запах фрикасе з кролика і риби, які приємно лоскотали нюх», — нагадує рядки з книги «Шуба», автори якої діляться рецептом рагу з кроля.

Інгредієнти (на 4 порції):

  • Кролик, тушка — 1 шт.;
  • Вода — 500 мл;
  • Вино біле сухе — 300 мл;
  • Вершки — 100 мл;
  • Масло вершкове — 80 г;
  • Печериці — 200 г;
  • Борошно пшеничне — 2 ст. л.;
  • Часник, зубчики — 2 шт.;
  • Цибуля ріпчаста — 1 шт.;
  • Зелень, спеції та сіль — за смаком.

Приготування:

  • Розрізати кролика на шматки, посолити та поперчити.
  • Обсмажити м'ясо у сотейнику на вершковому маслі на середньому вогні. Смажити 10 хвилин, періодично перевертаючи.
  • Додати борошно, вино та воду, довести до кипіння та зменшити вогонь.
  • Влити вершки, тушкувати під кришкою 15−20 хвилин.
  • Додати нарізані цибулю, гриби, часник та спеції за смаком.
  • Залишити тушкуватися під кришкою ще годину.
  • Перед подачею посипати подрібненою зеленню.

Раніше директорка Школи леді Тетяна Мокріді розповідала, як приготувати кролика по-італійськи. М'ясо, запечене в томатному соці і прованських травах, є традиційною стравою жителів італійського острова Іск'я.

Фото Pixabay

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