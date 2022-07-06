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Шоу-бізнес

Підтримали ЗСУ у метро: Полякова, Барських та Pianoboy провели запальний концерт у підземці Києва (відео)

9:58 6 липня 2022
Фрагмент концерту

Приклад світової зірки Боно, а також Вєрки Сердючки та Ніно Катамадзе, які не побоялися спуститися в київську підземку для спілкування з простими українцями, виявився дуже заразливим.

І вчора, 5 липня, їхній приклад наслідували «Друга Ріка», Pianoboy, «Квартал-95», Макс Барських та Оля Полякова, пише КиївMedia .

Повідомляється, що захід на підтримку солдатів ЗСУ, їхніх сімей, волонтерів, рятувальників та всіх, хто наближає перемогу, провели на пероні станції Майдан Незалежності.

 

За словами Олі Полякової, вона спустилася під землю, щоб своїм виступом хоч трохи підняти настрій українцям, яким довелося багато чого пережити останнім часом.

 



Крім того, в Instagram Оля Полякова розповіла про свій виступ у Празі. За її словами, за два дні під час концертів їм вдалося зібрати понад 3000 доларів на аукціоні, де лотами стали два прапори України, підписані хлопцями із передової.

«Мене досі вражає та підкорює бажання українців за кордоном допомагати за будь-яких обставин, не зупинятися у своїй підтримці, і навіть під час концертів не просто відволікатися від сумних новин, а й робити спільні корисні справи», — ділиться артистка.

Нагадаємо, Оля Полякова лише днями повернулася в Україну з Європи і розповіла всю правду про пригоди дороги додому .

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