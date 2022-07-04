Оля Полякова повернулася до України та пораділа українським огіркам

Співачка Оля Полякова, яка мріяла про Україну, нарешті повернулася додому — навіть на пару днів озвученого раніше терміну.

Спочатку вона показала себе на кордоні, зазначивши, що в неї за спиною — довжелезна черга охочих повернутися додому.

Селфі на кордоні

Потім співачка зробив селфі вже в автомобілі, показуючи, що всіх необхідних процедур дотримано, і вона вже прямує до Києва.

У дорозі на співачку чекало кілька сюрпризів

Також Полякова додала, що її попутник не зміг заправитися, а вона сама — сходити до туалету через повітряну тривогу.

«Я щось переживаю, відвикла від цих тривог», — сказала Оля.

Після повернення додому на Олю чекали зелений борщ та огірки, які «є тільки у нас».

«Ми сваримося через огірок. Таких колючих та маленьких у Європі немає, вони тільки у нас», — розповіла співачка.

Святкове частування

Після вечері Олю, напевно, чекав й імпровізований концерт — пару днів тому її молодша дочка Аліса розучувала Гімн України, щоб порадувати маму. І, швидше за все, виконала його.

На думку фоловерів зірки, дівчинка має непоганий голос, тільки виконання вийшло дуже незвичайним через фінал (дивіться відео до кінця).

Нагадаємо, 1 липня Оля Полякова жорстко відреагувала на обстріл мирного селища на Одещині, вкотре закликавши закрити небо над рідною країною.

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