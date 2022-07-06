Леся Нікітюк відновлює зйомки свого шоу «Ле Маршрутка»

Телеведуча Леся Нікітюк, яка під час війни організувала у Хмельницькому притулок для біженців, здивувала несподіваною новиною. Вона повідомила, що закрила притулок через зниження потоку людей і вирішила відновити зйомки свого тревел-шоу «Ле Маршрутка».

На своїй сторінці в Інстаграм Нікітюк пояснила, чому на деякий час зникла із соцмереж та опублікувала фото зі зйомок нового сезону шоу. Разом з водієм Богданом вона позує на тлі тієї самої маршрутки, простріленої ворожими кулями та осколками, поруч стирчить снаряд, що не розірвався. Такими є нові реалії життя українців у багатьох містах. І Нікітюк має намір показати, що приніс на нашу землю «рускій мір», а також Леся впевнена, що невдовзі покаже наші гарні, відбудовані мирні міста від Києва до Ялти.

«Ми готуємося до зйомок Ле Маршрутки 3 сезон. Це буде непросто з огляду на реалії, в яких ми з вами живемо. Плануємо почати з Києва, а закінчити в Ялті. Віримо у ЗСУ!», — написала Леся під фото.

Раніше в інтерв'ю Маші Єфросініній Леся Нікітюк розповіла, через що їй довелося відмовитись під час війни.

Фото instagram.com/lesia_nikituk

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