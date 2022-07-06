34.52 / 35.33 35.33 / 36.51
Київ: +32
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Леся Нікітюк відновлює зйомки свого шоу «Ле Маршрутка»

13:11 6 липня 2022
Леся Нікітюк

Телеведуча Леся Нікітюк, яка під час війни організувала у Хмельницькому притулок для біженців, здивувала несподіваною новиною. Вона повідомила, що закрила притулок через зниження потоку людей і вирішила відновити зйомки свого тревел-шоу «Ле Маршрутка».

На своїй сторінці в Інстаграм Нікітюк пояснила, чому на деякий час зникла із соцмереж та опублікувала фото зі зйомок нового сезону шоу. Разом з водієм Богданом вона позує на тлі тієї самої маршрутки, простріленої ворожими кулями та осколками, поруч стирчить снаряд, що не розірвався. Такими є нові реалії життя українців у багатьох містах. І Нікітюк має намір показати, що приніс на нашу землю «рускій мір», а також Леся впевнена, що невдовзі покаже наші гарні, відбудовані мирні міста від Києва до Ялти.

«Ми готуємося до зйомок Ле Маршрутки 3 сезон. Це буде непросто з огляду на реалії, в яких ми з вами живемо. Плануємо почати з Києва, а закінчити в Ялті. Віримо у ЗСУ!», — написала Леся під фото.

Раніше в інтерв'ю Маші Єфросініній Леся Нікітюк розповіла, через що їй довелося відмовитись під час війни.

Фото instagram.com/lesia_nikituk

256

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Пральна машина

Додайте сіль у пральну машину, і ефект вас просто приголомшить: порада від автора «прання з пакетом» (відео)

пенсіонерка

Підвищення пенсій у липні: хто з українських пенсіонерів отримуватиме 6081 гривню

вирощування помідорів та перцю

Додасте пiв склянки попелу — і помідорами та перцем будете ділитися з сусідами

Озброєний поліцейський у Нукусі

Узбекистан у вогні: в ході масових заворушень загинули 18 людей, сотні отримали поранення

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.