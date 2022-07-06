Краще не ризикувати: чи можуть втратити право на виплати пенсіонери, які виїхали за кордон

Незважаючи на те, що з нападом росії на нашу країну багато людей похилого віку були змушені залишити Україну, Пенсійний фонд України не здійснює облік таких громадян.

Про це повідомили у ПФУ у відповідь на запит «Укрінформу».

Отже, виплата пенсії пенсіонерам, які виїхали на тимчасове проживання за кордон, в Україні не припиняється.

При цьому з відповіді відомства не зовсім зрозуміло, чи не втратить право на виплати людина, яка не звертається на пошту за пенсією протягом шести місяців.

Можливо, йому потрібно перевести пенсію до закордонного банку, але що для цього потрібно?

Іншими словами, за наявності можливості перед від'їздом до Польщі, Чехії чи Іспанії варто з'ясувати всі питання, щоб не залишитися без грошей після повернення додому.

Але є й радісні нюанси: при досягненні людиною, яка перебуває за кордоном, пенсійного віку призначення пенсії відбувається згідно зі ст. 44 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, за особистим зверненням або автоматично (без звернення)». Пенсія має бути призначена незалежно від місця проживання. Українці також мають право звернутися за призначенням пенсії у будь-який момент після виникнення права на пенсію.

«Якщо заяву про призначення пенсії за віком буде подано протягом трьох місяців з дня досягнення особою пенсійного віку, пенсію буде призначено з дня, наступного за днем досягнення пенсійного віку», — пояснили у ПФУ.

Якщо людина, яка має право на пенсію, має кваліфікований електронний підпис або електронну систему BankID, вона може подати заяву на призначення пенсії онлайн. До електронної заяви потрібно буде прикріпити скан-копію документів.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» писали, як зміняться пенсійні виплати в Україні із підвищенням прожиткового мінімуму з 1 липня .

246

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter