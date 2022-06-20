«Відчувають себе непотрібними та не хочуть нікого турбувати»: у Польщі все частіше помирають українські пенсіонери

Багато літніх українців, які через війну вимушені були залишити рідні домівки, не мають заощаджень. За кордроном вони живуть на пожертви та соціальну допомогу. Старенькі не хочуть нікому заважати, бояться турбувати когось запитаннями і не звертаються до медиків, а у результаті помирають від ускладнень хронічних хвороб. Вони намагаються бути непомітними у суспільстві, повідомляє польське видання:

«Більшість українських літніх людей, які змушені втекти, страждають переважно від самотності. Вони сумують за своїми звичними щоденними ритуалами та речами, які залишили. Якщо вони не вміють користуватися смартфоном, то втрачають доступ до повідомлень та інформації з дому. Люди з окупованих міст стверджують, що життя без їжі та ліків було не таким страшним, як без доступу до інформації. Російсько-окупаційні війська негайно закрили всі українські канали та мобільний зв’язок. Вони замінили їх власною пропагандою. Незнання того, що насправді відбувається, з джерел, яким ви довіряєте, погіршує і без того важкий емоційний стан літніх людей».

Через те, що українські пенсіонери не звертаються за медичною допомогою, у Польщі стає все більше українських могил. Таку тенденцію зауважив Михайло Привалов, який заснував «Книгу пам’яті померлих українців за кордоном». Чоловік допомагає українським родинам розв'язувати проблеми з похованням, кремацією, транспортуванням тіл чи праху їхніх родичів, щоб їх можна було поховати в Україні.

«Ми працюємо кілька років, раніше займалися переважно людьми, які загинули в аваріях. Сьогодні смерть за межами України стосується переважно людей похилого віку. Війна посилює симптоми і перебіг хронічних захворювань, а стрес скорочує життя. Літні люди не знають, куди і як звернутися за медичною допомогою, а крім того, вони не хочуть обтяжувати інших своїми неприємностями, тому не скаржаться. Українських могил у Польщі стає все більше. Сім’ї не можуть дозволити собі оплатити кремацію та перевезти прах в Україну. Витрати на поховання покривають польські муніципалітети».

Є ще одна проблема, інформує польське ЗМІ. Україна страждає на ейджизм — більшість компаній мають жорсткі вікові обмеження. Літні люди не можуть розраховувати на повну зайнятість. Навіть у популярному фастфуді ніхто не візьме на роботу пенсіонерів. Українські пенсіонери дивуються, що польські пенсіонери воліють витрачати більше часу на розвиток власних інтересів, ніж на домашні справи. В Україні в основному опікуються онуками.

Раніше «ФАКТИ» пояснювали, як в умовах воєнного часу оформити в «Укрпошті» переадресацію пенсії та субсидії.

Фото: pixabay.com

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