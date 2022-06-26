Однією з постраждалих внаслідок ранкового обстрілу Києва стала громадянка росії

Сьогодні вранці ворог завдав масованого ракетного удару по Києву. За інформацією народного депутата Олексія Гончаренка, по столиці України та області було випущено приблизно 14 ракет. Поки що відомо, що силам ППО вдалося збити одну з них.

Наразі рятувальники працюють на місці влучення російської ракети у Шевченківському районі Києва. За офіційною інформацією поки що йдеться про шістьох постраждалих, одна із яких — 6-річна дівчинка.

Як повідомив «ФАКТАМ» по телефону один із рятувальників ДСНС, точно сказати про кількість постраждалих поки що зарано.

«Ми чуємо голоси людей під завалами. Вони живі. Це головне, — сказав рятувальник. — Відразу витягли маленьку дівчинку, шість чи сім років. Вона була непритомна. Дитину відправили до „Охматдиту“. Нещодавно витягли з-під завалів маму дівчинки. Її придавило бетонною плитою. Жінка жива. Також було виявлено тіло чоловіка. Я не можу стверджувати, але люди, які живуть у цьому будинку, — кажуть, що це, швидше за все, чоловік врятованої жінки та батько дівчинки. Більше інформації поки що сказати не можу. Під завалами цієї хвилини залишаються люди».

За повідомленням ряду телеграм-каналів, постраждалою виявилася громадянка Росії, 1987 року. В Україні жінка мешкала останні 10 років. На місці вибуху біля будинку було виявлено її паспорт. Але так він прострочений, важко сказати, чи є Катерина Волкова громадянкою Росії в даний час.

Жінка перебуває у тяжкому стані, її чоловік загинув. Поранена дівчинка — її дочка.

Як повідомила «ФАКТАМ» політексперт Світлана Кушнір, яка мешкає неподалік місця трагедії, російські ракети вже раніше потрапляли в цей же район: 29 квітня внаслідок потрапляння в сусідній будинок, загинула журналістка Віра Гіріч.

Київ був обстріляний приблизно о 6−25, у неділю. Мешканці столиці зазначають, що у Шевченківському районі на цей момент різко впав тиск у водопроводі. Було евакуйовано 25 мешканців. Цей будинок — новобудова і був заселений не повністю. Ще одна ракета потрапила до дитячого садка, у дворі якого утворилася величезна вирва. Постраждали кілька гаражів навколо.

Трохи пізніше надійшло повідомлення про нові вибухи у столиці України.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що окупанти обстріляли ядерну установку у Харкові.

Фото: ДСНС та КМДА

1050

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter