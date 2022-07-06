Wi-Fi у укриттях та змішана форма навчання: як буде організовано навчальний процес з 1 вересня

Не дивлячись на триваючий військовий стан і фізичне знищення окупантом сотень українських шкіл, навчання у всіх закладах загальної середньої освіти має розпочатися 1 вересня, і тривати до 30 червня 2023 року. Саме таку тривалість навчання визначили в уряді, повідомляє Міністерство освіти і науки.

Проте перед початком навчання комісії мають провести обстеження навчальних закладів на предмет готовності до організації навчання та забезпечення безпеки учасників освітнього процесу. До складу комісій можуть входити також представники регіональних підрозділів ДСНС та Нацполіції.

Діти могуть вчитися як очно, так і дистанційно, або ж за змішаною формою. Її має визначити влада громади і педагогічна (вчена) рада.

При цьому освітній процес в очному режимі може бути організовано в приміщеннях або будівлях навчального закладу «тільки в межах розрахункової місткості» споруд цивільного захисту, які можуть бути використані для укриття учасників освітнього процесу при включенні сигналу повітряної тривоги або інших сигналів оповіщення.

Передумовами для цього є:

обов'язкова перевірка закладів освіти та прилеглих територій на наявність вибухонебезпечних предметів;

перевірка готовності систем оповіщення, зокрема, доступності оповіщення для дітей із порушеннями зору та слуху;

визначення та позначення шляхів евакуації;

наявність обладнаного укриття для всіх учасників освітнього процесу;

створення запасів води та медикаментів;

проведення тренувань з учасниками освітнього процесу щодо дій у разі повітряної тривоги;

проведення навчальних занять з надання домедичної підготовки;

підключення мережі Wi-Fi в укриттях для проведення занять (за можливості).

Освітній процес у дистанційному режимі дозволено проводити виключено в навчальних закладах на території ведення бойових дій та тимчасово окупованих територіях.

Також є можливість організації освітнього процесу за змішаною формою, яка поєднує очний і дистанційний режими. Так, практичні та лабораторні заняття можуть проводитися в очному режимі, а лекційні — дистанційно. При цьому в початковій школі бажано все ж проводити заняття в очному режимі, адже діти потребують живого спілкування.

При організації освітнього процесу в очному або змішаному режимі необхідно забезпечити безумовне переривання освітнього процесу при включенні сигналу «Повітряна тривога» або інших сигналів оповіщення. В цьому разі всі учасники освітнього процесу мають прямувати до споруд цивільного захисту і перебувати в них до завершення тривоги.

Завершуватися освітній процес може й в укритті, або ж учні після відбою тривоги можуть повернутися в класи та продовжити навчання «з урахуванням необхідного коригування».

Нагадаємо, раніше міністр Сергій Шкарлет заявив, що батьки матимуть змогу обирати форму навчання самостійно і вона може бути дистанційною, індивідуальною або екстернатом.

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