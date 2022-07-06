Плутон у Водолії не залишить шансів: астрологиня розповіла, коли варто чекати початку розпаду росії

Незважаючи на щире бажання багатьох українців якнайшвидше побачити розпад росії, такий процес, найімовірніше, розпочнеться після 2023 року.

Саме тоді в росії запустяться неминучі процеси, які призведуть до глобальних змін. Не виключено, що наші сусіди активізують революційні рухи. Можливо відбудеться розвал країни на окремі частини. Так вважає астрологиня Ольга Медвецька.

За її прогнозом, перехід Плутона на знак Водолія на початку наступного року вплине на російського диктатора путіна.

«Цей період буде характеризуватись трансформацією антидемократичних, тоталітарних, імперіалістичних режимів, активацією революційних рухів… Не обіцяю, що вони трансформуються прямо наприкінці березня, тому що все ж таки Плутону потрібно багато часу на його місії. До того ж з літа 2023 по січень 2024 року він стане ретроградним і на пів року повернеться знову на знак Козорога. Але процес уже буде запущений, а розмаху почне набувати з 2024 року», — зазначила астрологиня.

«Як саме це буде — важко передбачити. Астрологія вказує напрямок, розвиток подій, а не деталі, пам'ятаєте? Можливо, внутрішні революції, можливо, повстання та відділення незалежних республік. Варіантів багато, але це не головне», — додала вона.

При цьому астрологиня також зазначила, що об'єднує Путіна, Лукашенка, Сі Цзіньпіня та Ердогана.

«Вони народилися у період перебування того самого Плутону у знаку Лева (звідси імперіалізм, авторитарність) — протилежному знаку Водолія, в який він прийде в березні наступного року. Тобто, Плутон у Водолії не залишить шансів консервативним диктаторам. Принаймні не повинен», — зазначає Медвецька.

Нагадаємо, астрологиня Анна Єфремова вважає, що активна фаза російсько-української війни триватиме до кінця літа. А у вересні відбудуться більш-менш значні зміни на краще для України.

Її підтримує і астролог Влад Росс. За його прогнозом, після 4 вересня в Україні буде гарна ситуація, в цей час буде окреслено нашу перемогу.

111

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter